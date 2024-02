Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 26 febbraio 2024: Marta ha detto addio a Tom!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 26 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marta rivelerà a Vittorio e Matilde di voler rimanere a Milano mentre Ciro scoprirà che tra Vito e Maria è tutto finito.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 26 febbraio 2024, alle ore 16.00, Marta rivelerà a Vittorio e a Matilde di aver rotto definitivamente con Tom. La Guarnieri ha fatto la sua scelta e rimarrà a Milano a occuparsi del centro per le ragazze madri. Il Conti sarà sconvolto da questa rivelazione ma soprattutto sarà deluso da Matilde, che continuerà a mostrarsi gelosa nei confronti della figlia di Umberto. Irene sarà invece spiazzata dalla proposta lavorativa fatta da Leonardo Crespi mentre Alfredo sarà fiducioso che Marcello gli possa dare una mano con il suo progetto imprenditoriale. Rosa noterà la tristezza di Delia, che si appresta a festeggiare il suo compleanno senza la sua famiglia. Ciro scoprirà che il fidanzamento tra Vito e Maria è saltato e andrà su tutte le furie mentre Lamatina si sfogherà con il suo amico Alfredo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta rivela di aver lasciato Tom

Marta ha preso la sua decisione. La figlia di Umberto non ha più intenzione di mettere a rischio la sua vita e rinunciare ai suoi progetti per amori impossibili. E Tom è uno di questi. Nonostante la succulenta proposta di aprire un’agenzia a Los Angeles, la Guarnieri ha scelto di rimanere a Milano e di occuparsi del progetto del centro d’accoglienza per le ragazze madri, per cui sta lavorando moltissimo in questi mesi. La sua rivelazione sconvolgerà sia Vittorio che Matilde. Il Conti sarà preoccupato per la sua ex moglie e vorrà vederla felice ma sarà anche infastidito dall’atteggiamento della Frigerio, che proprio non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti del suo compagno. Matilde si è resa conto che Vittorio e Marta sono ancora complici e vorrebbe capire sino a che punto i due siano ancora uniti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Alfredo spera nell’aiuto di Marcello

Alfredo si è convinto che Marcello possa aiutarlo con il suo progetto imprenditoriale ed è fiducioso che vada tutto bene. Il Perico ignora che le cose, per lui e Irene, stanno prendendo una piega molto particolare. La Cipriani è sempre più vicina a Leonardo, che tornerà a offrirle di collaborare con lui. Rosa invece si renderà conto che Delia è molto triste. A renderla tale è l’idea di festeggiare il suo compleanno lontano dalla famiglia. La ragazza escogiterà un modo per far tornare il sorriso all’amica.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ciro scopre che tra Vito e Maria è tutto finito

Ciro scoprirà con orrore che tra Maria e Vito è tutto finito. Il Puglisi andrà su tutte le furie e vorrà immediate spiegazioni da parte di sua figlia. Cosa è successo per portare il Lamantia a rompere il fidanzamento? Intanto Vito cercherà conforto in Alfredo e sfogherà con lui tutto il suo dolore per il tradimento della stilista e per l’inganno a cui ha dovuto assistere senza neanche accorgersene.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.