Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 24 ottobre 2023: Marcello pronto a salvare Ezio e Gloria!

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 24 ottobre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marcello troverà un modo per salvare la ditta Colombo ma Umberto potrebbe giocargli un brutto scherzo...

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 24 ottobre 2023, ci rivelano che Vittorio non riuscirà più a sopportare l’ingerenza di Marcello negli affari del Paradiso. Il Conti dovrà però ammettere che il Barbieri ha avuto l’idea giusta per salvare Ezio e Gloria e permettere alla Tessuti Colombo di andare avanti. Intanto Maria chiederà a Concetta di aiutarla in atelier ma la signora Puglisi non accetterà di lavorare nel grande magazzino e imporrà le sue condizioni. Intanto Matteo continuerà a essere tormentato dallo strozzino e la cosa lo porterà a farsi sempre più vicino a Maria. Irene noterà il feeling che c’è tra i due ragazzi mentre Agata inseguirà un amore impossibile: quello per Roberto. Matilde scoprirà che i coniugi Colombo non navigano in buone acque ma purtroppo, come lei, lo verrà a sapere pure Umberto, che escogiterà un piano per farli capitolare del tutto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello ha un’idea per salvare i Colombo

Ezio e Gloria sono tornati a Milano. La loro non è però una visita di piacere anzi tutt’altro. I due sono stati richiamati da Vittorio e Roberto, per risolvere un problema della loro ditta di tessuti. La situazione è molto critica e deve essere trovata una soluzione al più presto. Ad avere un’idea su come agire sarà Marcello e Vittorio dovrà lasciarlo fare, nonostante non sia per nulla contento della sua ingerenza nelle faccende che riguardano il Paradiso. Il Conti dovrà chiudere un occhio – così come ha fatto dopo aver scoperto che Matteo è il fratellastro del Barbieri – e dargli carta bianca, soprattutto perché le sue intenzioni potrebbero davvero aiutare Ezio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Concetta non vuole lavorare al Paradiso

Maria ha bisogno di aiuto nell’atelier e ha pensato a Concetta come sua nuova sarta. La ragazza le ha quindi chiesto di accettare il lavoro al Paradiso ma la signora Puglisi non sembrerà per nulla d’accordo con la figlia e non solo rinuncerà a questa occasione ma imporrà le sue dure condizioni a tutta la famiglia. Intanto Matteo continuerà a essere pugnolato dallo strozzino che lo ha preso di mira. Il ragazzo, in ansia, troverà conforto in Maria e Irene si renderà conto di quanto stia crescendo l’affinità tra la sua amica e il nuovo arrivato.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto scopre i problemi di Ezio e Gloria

I segreti del Paradiso delle Signore non sono destinati a rimanere tali. Purtroppo Matilde verrà a conoscenza dei problemi dei Colombo e come lei anche Umberto. Ma se la Frigerio si dispiacerà per Ezio e Gloria, Guarnieri cercherà di organizzare un piano per mettere loro i bastoni tra le ruote e impedire a Marcello di salvarli. Ma come farà? Intanto Agata continuerà a essere interessata a Roberto, che scoprirà che la giovane Puglisi ha del talento per il disegno.

