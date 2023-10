Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 23 ottobre 2023: Ezio e Gloria tornano a Milano!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 23 ottobre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Ezio e Gloria arriveranno a Milano. Tutti saranno stupiti da questo improvviso ritorno ma nessuno dovrà sapere il reale motivo.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 23 ottobre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che il giorno del ritorno di Ezio e Gloria a Milano, è finalmente arrivato. Al Paradiso ci sarà grande fermento per questo ritorno inaspettato e le Veneri ne saranno felicissime. I Colombo non saranno invece così contenti, visto il problema che dovranno risolvere e che li ha costretti a un volo velocissimo in Italia. Vittorio intanto firmerà l’assunzione di Matteo e scoprirà che è il fratellastro di Marcello. La cosa non gli farà piacere, visto che sentirà sempre più l’ingerenza del Barbieri nel suo lavoro. Maria, piena di lavoro, avrà bisogno di aiuto e di una nuova assistente in Atelier. Il primo nome che le verrà in mente sarà quello di sua mamma Concetta. Lo strozzino di Matteo si ripresenterà dal ragazzo e lui dovrà subire di nuovo le sue minacce mentre Matilde non riuscirà ancora a perdonare Tancredi, colpevole di non averla coinvolta in una decisione che riguarda la sua vita e il suo lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio e Gloria tornano a Milano

Vittorio e Roberto sono stati costretti a richiamare Ezio a Milano, per risolvere alcuni problemi della ditta Colombo. Lui e Gloria si sono precipitati in Italia, vista la delicata situazione che si è venuta a creare e che potrebbe danneggiare Il Paradiso. Nessuno dovrà però sapere i reali motivi per cui i genitori di Stefania sono di nuovo a casa e alle Veneri così come – anzi soprattutto – alla concorrenza, non dovrà trapelare nulla. Il Conti e il Landi faranno in modo di depistare ogni domanda e tenteranno di convincere tutti che si tratti di una visita per piacevoli affari. La verità potrebbe però emergere da un momento all’altro.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria ha bisogno di aiuto in Atelier e pensa di assumere…

Le nuove idee per rilanciare il Paradiso e per battere la concorrenza, hanno costretto Maria agli straordinari. La ragazza avrà immediato bisogno di aiuto in Atelier, impossibilitata a portare avanti il lavoro da sola. Vittorio dovrà assumere una nuova assistente e alla Puglisi verrà in mente un nome: Concetta. La stilista sarà convinta che sua madre sia la persona giusta per darle la mano che le serve ma anche che, con questo nuovo impiego, Concetta possa ritrovare il suo brio. La vita da casalinga, in una città così grande come Milano, non fa certo per lei e avrà quindi l’occasione giusta per ambientarsi meglio. Ma la signora Puglisi non sarà facile da convincere.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo ancora in pericolo mentre Matilde…

Il periodo di prova di Matteo è finito e Vittorio deciderà di assumerlo. Il Conti scoprirà un dettaglio che lo lascerà senza parole. Quando firmerà il contratto, verrà a conoscenza che il suo nuovo dipendente è il fratellastro di Marcello e la cosa non gli farà molto piacere. Il Conti mal sopporta le ingerenze del Barbieri, ora in possesso di alcune delle quote del Paradiso. Intanto Matteo dovrà occuparsi di nuovo dello strozzino che lo ha già minacciato e che gli chiederà ancora una volta di restituirgli i soldi. Matilde invece non riuscirà a mandar giù il fatto che Tancredi l’abbia scavalcata e che l’abbia messa nell’angolo per un affare che stavano gestendo insieme e che riguarda la sua vita.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.