Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Matteo chiede la mano a Maria, ma qualcuno vuole impedire le nozze!

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8, presto in onda su Rai 1, Matteo Portelli chiede la mano a Maria Puglisi ma c'è chi si oppone alle nozze.

Finalmente il lieto fine per Maria Puglisi e Matteo Portelli nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, presto in onda su Rai 1. Negli episodi della soap che andranno in onda la prossima settimana, infatti, il fratellastro di Marcello Barbieri esce di prigione e dichiara il suo amore alla bella stilista, facendole una proposta di nozze. Qualcuno, tuttavia, si oppone fermamente alla possibilità che questo avvenga, ecco le Anticipazioni complete.

Matteo Portelli esce di prigione nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

Umberto Guarnieri ha cercato di far tacere Matteo Portelli sull’affare Hofer e sul suo coinvolgimento per distruggere la credibilità di Marcello Barbieri, spendendolo in prigione. Tuttavia, non vi sono prove necessarie affinché il giovane contabile rimanga dietro le sbarre e nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, come ci svelano le Anticipazioni dell’ottava stagione, verrà ufficialmente rilasciato per la gioia dei suoi amici e di Maria Puglisi. La stilista correrà a riabbracciarlo e Matteo le chiederà nuovamente di lasciare insieme a Milano e trasferirsi a Parigi dove lei ha ricevuto un’importante offerta di lavoro che potrebbe farla diventare famosa in tutto il mondo per le sue creazioni.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Matteo chiede a Maria di sposarlo

Dopo essere uscito di prigione, Matteo Portelli tornerà immediatamente ad abbracciare Maria Puglisi: i due sono follemente innamorati, nonostante la stilista abbia combattuto per lungo tempo contro questo sentimento, essendo legata a Vito Lamantia. Poco dopo essere uscito di galera, il fratellastro di Marcello Barbieri sorprenderà la sua nuova fidanzata e, consapevole di voler lasciare Milano con lei, chiederà alla bella stilista di sposarlo. Lei, al settimo cielo seppur sorpresa dalla proposta del giovane ragioniere de Paradiso, accetterà immediatamente la proposta e correrà a comunicarlo alla sua famiglia. Le Anticipazioni sulla soap in onda su Rai 1 ci svelano che proprio all’interno della sua famiglia Maria troverà un grande ostacolo da superare. Ecco quale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ciro contrario alle nozze!

La proposta di matrimonio di Matteo è senza dubbio inaspettata, del resto loro si conoscono da poco tempo e lei era promessa sposa a Vito, ma il loro sentimento è talmente travolgente che è impossibile negarlo. Per questo motivo, Maria accetterà immediatamente con la promessa di trasferirsi insieme a Parigi, e avrà poi un confronto con Vito che chiuderà per sempre il loro lungo legame altalenante. In casa Puglisi, tuttavia, la proposta di nozze non viene festeggiata come dovrebbe, dal momento che Ciro è fermamente contrario al volere della figlia. Maria ha sempre avuto un rapporto difficile con il padre, con il quale ci sono stati diversi scontri, ma questa volta non sentirà ragioni. Per fortuna, le Anticipazioni ci rivelano che il padre della stilista non darà troppo filo da torcere alla coppia e, dopo aver visto anche Vito arrendersi, capirà di non poter decidere del futuro di Maria, dandole alla fine la sua benedizione per le nozze con Matteo.

