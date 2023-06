Anticipazioni TV

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 ci rivelano che Gemma e Marco saranno assenti nella nuova stagione o meglio nella prime puntate in onda da settembre 2023. Scopriamo insieme perché e quale sarà il loro destino.

Gemma e Marco non saranno presenti nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore ma solo nella prima parte. I due innamorati, che hanno coronato il loro sogno d’amore nelle ultime puntate della scorsa stagione, non saranno protagonisti dei primi episodi in onda dal prossimo settembre ma, secondo gli spoiler, potrebbero ritornare a metà stagione con il loro bambino e pronti a sposarsi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma e Marco non ci saranno ma…

Gemma e Marco non ci saranno almeno non nelle prime puntate de Il Paradiso delle Signore 8. Il Di Sant’Erasmo e la Zanatta saranno assenti negli episodi che torneranno in onda dal prossimo settembre 2023. Attualmente né Gaia Bavaro né Moisè Curia sono stati avvistati sul set della Soap ed è quindi prevedibile che i loro personaggi compariranno più in là nelle serie. Gemma e Marco, dopo essersi ritrovati, potrebbero decidere di tornare negli Stati Uniti insieme, per costruirsi il loro piccolo nido d’amore, in attesa della nascita del loro bambino.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gemma e Marco si sposeranno?

Gemma e Marco potrebbero anche non essere volati negli Stati Uniti. Dopo i problemi avuti in gravidanza dalla Zanatta, i due potrebbero aver deciso di rimanere in Italia ma magari lontano da Milano, per prepararsi alla nascita del loro bambino. Gemma quindi potrebbe partorire in qualche costosa clinica, finanziata dal suo abbiente fidanzato e tornare a casa solo una volta diventata mamma. I personaggi della Zanatta e del Di Sant’Erasmo, sebbene assenti nelle prime puntate, sembrerebbero destinati a tornare molto presto, almeno per mettere un punto alla loro storia d’amore magari con un matrimonio. Si vocifera pure di un ritorno di Stefania, addirittura con Federico, il suo nuovo compagno e chissà che la famiglia finalmente non si riunisca. Unione però senza Ezio, che pare essere sempre più vicino alla partenza per gli USA, dove si ritroverebbe con Gloria.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio fuori dai giochi e Vittorio di nuovo con Matilde?

Alla fine della scorsa stagione abbiamo visto Ezio scoprire i subdoli piani di Veronica. Vi abbiamo già parlato di un possibile addio del Colombo a Milano e alla Soap, per tornare dalla sua Gloria, che ama ancora tantissimo. Vi abbiamo accennato anche a un possibile ritorno di fiamma tra Vittorio e Matilde. Ebbene ora pare proprio che i due siano destinati a tornare insieme, in barba a Tancredi. La Frigerio scoprirà i segreti di suo marito e deciderà di voltargli le spalle, per tornare dal Conti, ancora innamorato di lei. Ma l’amore tra loro sarà ovviamente ancora ostacolato e a mettere loro i bastoni tra le ruote potrebbe esserci pure Marta. Sarà davvero così?

