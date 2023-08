Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Vittorio Conti pronto a riconquistare Matilde Frigerio!

Anticipazioni TV

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda dall’11 settembre 2023 su Rai 1, Vittorio Conti e Matilde Frigerio si riavvicineranno.

Grande attesa per la messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Le puntate dell’ottava stagione della soap andranno in onda a partire da lunedì 11 settembre 2023 ma circolano già i primi succulenti spoiler, come quelli che riguardano il destino di Vittorio Conti e Matilde Frigerio, divisi dal perfido Tancredi di Sant’Erasmo. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni nel dettaglio.

Vittorio Conti non si arrende nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, finalmente superato il matrimonio fallito con Marta Guarnieri, Vittorio Conti ha aperto il suo cuore alla possibilità di innamorarsi ancora peccato, tuttavia, che abbia scelto proprio la persona più complicata da conquistare. Matilde Frigerio, infatti, non solo è una donna che non si lascia abbindolare da semplici lusinghe, ma è anche legalmente sposata con il perfido Tancredi di Sant’Erasmo. Puntata dopo puntata, Matilde e Vittorio si avvicinano sempre di più ed è chiaro che tra loro sia vero e sincero amore. Amore che Tancredi non riesce proprio a digerire, anche se con sua moglie non c’è mai stato un simile rapporto né tantomeno è suo desiderio crearlo: si tratta di possesso, ciò che appartiene dal di Sant’Erasmo deve rimanere nelle sue mani. E così, Vittorio si trova a dover combattere un potente nemico, ma non ha di certo intenzione di arrendersi. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni della nuova stagione della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio riconquista Matilde

Lunedì 11 settembre 2023 debutterà su Rai 1 la prima puntata dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore e il pubblico non vede l’ora si scoprire cosa accadrà ai suoi personaggi preferiti. Tra le coppie che tutti sperano di vedere insieme c’è quella formata da Vittorio Conti e Matilde Frigerio, e ostacolata da Tancredi di Sant’Erasmo. Quando il marito torna a Milano e, insieme al nuovo socio Umberto Guarnieri, fonda la Galleria Moda Milano, Matilde non può esimersi dal lavorare per lui anche se il suo cuore appartiene in tutto e per tutto a Vittorio. Lui, sebbene colpito dal tradimento della Frigerio, conosce la delicata situazione e spera di trovare un modo per permetterle di vivere il loro amore alla luce del sole. Stando alle prime Anticipazioni sulla nuova stagione della soap, infatti, Vittorio non si arrenderà e riuscirà a conquistare Matilde. In che modo è tutto da scoprire ma ne vedremo certamente delle belle. Chi, invece, avrà un’amara sorpresa al rientro dalle vacanze estive è il barista Salvatore.

Elvira fidanzata ma non con Salvatore: tutto su Il Paradiso delle Signore 8

Abbiamo lasciato il barista Salvatore, uno dei personaggi più amati della soap di Rai 1, alle prese con il corteggiamento di Elvira ovvero la giovane Venere de Il Paradiso. Nel corso della settima stagione, i due si sono avvicinati al punto da trascorrere insieme anche il tempo libero, formando una coppia che aveva tutta l’aria di poter diventare una coppia romantica e non solo di buoni amici. Tra una discussione l’altra, come si conviene ai battibecchi d’amore, la nascita della love story sembrava cosa fatta e invece le Anticipazioni ci rivelano che Salvatore riceverà una bella doccia fredda. Elvira, infatti, si è fidanzata durante le vacanze estive e non sembra considerarlo più che un buon amico.Lui riuscirà a farle cambiare idea?

