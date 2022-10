Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 14 ottobre 2022: Una telefonata sconvolge Maria e Veronica. Ecco che succede

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 14 ottobre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Maria e Gloria ricevono una telefonata preoccupante. Cosa sta succedendo al Paradiso? Nuvole in vista per la Puglisi e la Zanatta!

Tutto pronto per il nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1 alle ore 16.05. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata in onda il 14 ottobre 2022: nell'episodio vedremo Maria e Veronica affrontare dei momenti molto difficili. La Puglisi, già particolarmente scossa dalle opinioni di Flora sui suoi bozzetti, riceverà una telefonata allarmante da parte di suo padre. L'uomo le dirà qualcosa che avrà il potere di turbarla profondamente e forse la porterà addirittura a dover lasciare – momentaneamente – l'atelier. La Zanatta invece si troverà ad affrontare il suo peggiore incubo. Dopo aver passato una serata in compagnia di Gloria e della loro famiglia – in un clima di apparente normalità – la compagna di Ezio scoprirà con orrore che qualcosa sta andando storto nelle pratiche per l'annullamento del matrimonio tra il Colombo e la Moreau. Per la mamma di Gemma sarà la prova che le sue paure erano fondate. Intanto Clara sarà costretta a lasciare la canonica, ormai ospite indesiderato della perpetua di suo zio mentre Matilde scoprirà con fastidio che Vittorio ha usato una sua frase personale come slogan per la campagna pubblicitaria in favore delle vittime del Vajont. La Frigerio sarà furiosa; come si è permesso il Conti di non avvertirla neanche e di appropriarsi di una cosa sua?

Il Paradiso delle Signore: ecco cosa succederà nella puntata del 14 ottobre 2022

La puntata de Il Paradiso delle Signore del 14 ottobre 2022 sarà ricca di spiacevoli sorprese sia per Maria che per Veronica. Partiamo da quello che succederà alla bella Puglisi. Nelle scorse puntate della soap abbiamo visto Flora umiliare Maria, non apprezzando minimamente i suoi bozzetti. Per la ricamatrice è stato un duro colpo da sopportare e purtroppo neanche l'intervento prima di Paola e poi di Irene, hanno sortito alcun effetto. La Ravasi continua a essere convinta che la sua collaboratrice non abbia talento. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per la sartina sono in arrivo altri problemi. La sua scarsa serenità verrà turbata da una telefonata. Dall'altro capo del telefono ci sarà suo padre che la informerà di qualcosa di sconvolgente, avvenuto nel suo paese. Maria andrà nel panico e forse sarà addirittura costretta a lasciare Milano per tornare a casa. Ma cosa sarà successo di tanto grave da spingere il signor Puglisi a richiamare la sua bambina?

I sogni di Veronica si infrangono ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Puntata del 14 ottobre 2022

Gloria è stata scarcerata e ora può finalmente tornare a casa. Nelle scorse puntate della Soap di Rai1 abbiamo visto come Stefania ed Ezio abbiano accolto calorosamente la Moreau e come tutto il Paradiso si sia commosso per questa bella notizia. Ma è parso subito chiaro che Veronica non potesse condividere appieno la loro felicità. La Zanatta ha paura di perdere la sua famiglia e vedere sfumati i suoi sogni, proprio ora che è a un passo da poterli realizzare. La presenza della madre di Stefania è, secondo Veronica, un vero e proprio ostacolo. E ne è davvero convinta ma non può certo impedire che la sua figliastra e nemmeno il suo fidanzato gioiscano nel riabbracciare una parte importante della loro vita. Per questo ha cercato di lasciare da parte ogni timore e ha organizzato una cena a casa sua in onore della sua rivale. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata del 14 ottobre 2022, ci rivelano che la serata finirà per riservarle delle brutte sorprese. Quasi alla fine della giornata, una chiamata scuoterà gli animi di tutti. Una brutta notizia, che arriva dall'avvocato di Ezio, rischia di mandare a monte tutti i suoi sforzi: le pratiche dell'annullamento del matrimonio sono state fermate. La Sacra Rota potrebbe non approvare la loro richiesta. Sarà la fine?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde furiosa contro Vittorio

Vittorio ha deciso di partecipare a una campagna di solidarietà, indetta dal Comune di Milano, a favore delle vittime del Vajont. Per potervi partecipare, il Conti ha dovuto trovare uno slogan che rappresentasse l'iniziativa. Dopo aver faticato a trovare la parole giuste, il direttore ha trovato l'ispirazione in una lettera di Matilde e ha deciso di usare una sua frase della Frigerio come slogan da proporre alla commissione. La sua scelta si è rivelata vincente ma attenzione... Matilde non ne sarà per nulla contenta. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la cognata di Marco, saputo che il direttore de Il Paradiso ha usato una sua lettera privata senza neanche informarla, andrà su tutte le furie. Sarà guerra tra lei e Vittorio? Le sorti del grande magazzino milanese saranno ancora più in pericolo? Intanto Clara, dopo l'ennesimo e definitivo scontro con la perpetua di suo zio, sarà costretta a lasciare la canonica. Troverà accoglienza a casa delle ragazze o Irene non accetterà di accoglierla in casa sua?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 ottobre 2022

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.