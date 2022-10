Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 12 ottobre 2022: Veronica ha paura. Gloria è una minaccia!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 ottobre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle ore 16.05 su Rai1: il ritorno in libertà di Gloria ha spaventato a morte Veronica. La Zanatta teme che la presenza della Moreau possa rallentare le pratiche dell'annullamento del matrimonio o, peggio ancora, possa far riavvicinare il suo fidanzato a sua moglie. Il destino sembra però riservarle delle belle sorprese. Il Colombo le riferisce che il suo avvocato lo ha rassicurato; le pratiche per la Sacra Rota sono in corso e procedono alla grande. Intanto Don Saverio mette Clara davanti a un bivio. O si comporterà bene o dovrà lasciare la canonica. La ragazza, dopo aver avuto l'ennesimo scontro con la perpetua, valuterà di trasferirsi a casa delle Veneri ma dovrà vincere le resistenze di Irene. Paola nota che Maria è triste e non si è ancora ripresa dalle critiche di Flora e cerca di rassicurare la sua amica ma senza grande successo. Intanto la Ravasi continua a temere che Adelaide possa metterle i bastoni tra le ruote.

Veronica ha paura di Gloria, ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 12 ottobre 2022

Gloria è stata scarcerata ed è tornata al Paradiso. Stefania è felicissima di riabbracciare sua madre e pure Ezio è molto contento di rivedere sua moglie, libera e finalmente riunita alla loro bambina. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, in questo clima di festa generale, l'unica a non essere del tutto soddisfatta sarà Veronica. La Zanatta comincerà ad avere molto paura che la presenza di Gloria possa creare scompiglio nella sua famiglia e magari anche ostacolare l'annullamento del matrimonio tra lei ed Ezio. La mamma di Gemma cercherà di mantenere la calma e il destino sembrerà sorriderle. Il suo compagno la rassicurerà con una bella notizia. L'avvocato gli ha appena detto che le pratiche per l'annullamento sono in corso e procedono a gonfie vele. Ma le cose potrebbero da un momento all'altro peggiorare... le brutte sorprese sono dietro l'angolo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Clara deve andarsene!

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Clara si troverà costretta a fare una scelta. Dopo l'ennesima discussione con la perpetua, suo zio la metterà davanti a un aut aut: o cambia il suo atteggiamento o deve andarsene. La Venere, convinta di non riuscire a essere diversa da com'è, deciderà di prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi a casa di Maria, Irene e Stefania. Ma per farlo, dovrà vincere le ritrosie della Cipriani, che da quando è arrivata al Paradiso l'ha presa di mira. Riuscirà a superare l'antipatia della sua capocommessa oppure sarà una guerra persa?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Paola cerca di rincuorare Maria

Flora ha umiliato Maria, denigrando le sue creazioni. La ricamatrice ha subito un duro colpo e non riesce a riacquistare il suo bel sorriso. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Paola, preoccupata per la sua amica, cercherà di rincuorarla, arrivando persino a parlare personalmente con la Ravasi, per convincerla a dare un'altra occhiata ai bozzetti della Puglisi. Tutto si rivelerà però inutile. Flora è decisa a non dare alcuna possibilità alla sartina.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.