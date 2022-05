Il Paradiso delle Signore 7: Grandi novità in arrivo per Maria. Ecco quali…

Anticipazioni TV

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, a settembre su Rai1, per Maria ci saranno tante novità in arrivo. Scopriamo insieme cosa accadrà alla giovane Venere.

Non è stata una stagione facile per la giovane Maria Puglisi, la bella Venere de Il Paradiso delle Signore che ha dovuto affrontare Rocco e un matrimonio fallito prima di essere sancito. Nella settima stagione della soap di Rai1, stando alle prime Anticipazioni, potrebbero tuttavia esserci novità incoraggianti per Maria, sia in campo amoroso che in quello professionale nel Grande Magazzino milanese. Scopriamo cosa accadrà alla Puglisi.

Maria Puglisi che dramma nelle puntate de Il Paradiso delle Signore

Pronta a convolare a nozze con Rocco, Venere del Paradiso e benvoluta da tutti, Maria Puglisi sembrava pronta a raggiungere il suo lieto fine nelle ultime puntate della soap di Rai1. Purtroppo, la story-line di Maria ha virato verso altri e ben più turbolenti orizzonti a partire dal viaggio che Rocco ha fatto a Roma, dove ha conosciuto e si è innamorato di un’altra donna, tanto da annullare le nozze con la sua storica fidanzata. Distrutta, Maria ha deciso di affrontare la situazione di petto e partire per la Capitale così da affrontare Rocco, senza tuttavia riuscire a convincerlo a fare un passo indietro e non gettare la loro storia d’amore all’aria. Ma la decisione di Rocco sarà duratura? C’è la possibilità che il ciclista torni sui propri passi e corra a Milano per pregare Maria di perdonarlo per averla lasciata sola e in lacrime dopo la rottura improvvisa?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rocco torna da Maria?

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore potremmo assistere ad un vero e proprio colpo di scena sulla coppia Maria - Rocco. Il ciclista ha annullato le nozze perché certo di essersi innamorato di un’altra donna, ma è pur vero che la passione più travolgente è spesso distinta a bruciare troppo in fretta e che Rocco potrebbe comprendere che è Maria la donna della sua vita, tornando a Milano per riconquistarla. Certo è che, nel caso il ciclista tronasse sui propri passi, potrebbe trovare Puglisi già impegnata con un altro uomo. Sembra, infatti, che vi sia la possibilità per un flirt tra Maria e Vittorio Conti, dopo l’addio di Flora Gentile Ravasi al Grande Magazzino milanese. Ecco perché Vittorio potrebbe innamorarsi della bella Venere e cosa accadrà con la partenza di Flora.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio promuove Maria e se ne innamora

Nelle ultime puntate della soap di Rai1 abbiamo visto Umberto Guarnieri molto coinvolto da Flora Gentile Ravasi ma, al contempo, costretto a rinunciare a questo amore per assecondare la complice di sempre, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Con l’inizio della settima stagione, Flora si trasferisce all’estero insieme al suo amato, lasciando così vacante la posizione di stilista al Paradiso. Vedendo in Maria voglia di rinnovamento, Vittorio, rimasto senza stilista, potrebbe decide di affidare il compito alla giovane Venere, promuovendola anche alla luce della fiducia che la giovane è riuscita a sollecitare nei suoi colleghi. In questo modo, tuttavia, Guarnieri si troverebbe a lavorare a stretto contatto con Maria e non è escluso che, avendo entrambi il cuore spezzato, possano trovare una complicità che va oltre il piano lavorativo e innamorarsi l’uno dell’altra. Ma cosa accadrà se Rocco deciderà di tornare a Milano? Puglisi sceglierà Rocco o Vittorio?

