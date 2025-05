Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Umberto e Adelaide si fidanzano

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le prime Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap che torna su Rai 1 a partire da settembre 2025, in particolare cosa accadrà a Umberto e Adelaide.

Mentre iniziano le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, circolano le prime Anticipazioni sulle trame della decima stagione della soap di Rai 1. Parliamo di Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri, e del loro rapporto che potrebbe improvvisamente cambiare nel corso delle nuove puntate, in onda a settembre 2025, grazie alla rivelazione della paternità del Commendatore. Ecco tutti i dettagli.

Umberto e Adelaide vicini nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nel corso di nove stagioni, Adelaide di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri se ne sono fatte di cotte e di crude, ma alla fine sono tornati sempre a collaborare, a stare insieme fianco a fianco a Villa Guarnieri, nonostante la loro vita sia cambiata e così le priorità. Nel corso della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, Umberto dovrà decidere proprio insieme ad Adelaide come affrontare con Odile il grande discorso nel quale le rivelerà di essere suo padre. Il Commendatore l’ha scoperto solo recentemente, quando la contessa era in fin di vita e pronta a sottoporsi ad una operazione molto rischiosa, ed è rimasto scioccato dalla rivelazione non potendo neppure sfogarsi, dal momento che lo stato di salute di Adelaide richiede massimo riposo e nessuna fonte di stress. C’è da dire che, sin dall’arrivo di Odile a Milano, Umberto ha sentito una bellissima connessione con la figlia della contessa, tanto da proporle di lavorare a Galleria Milano Moda e ascoltare con pazienza ma anche interesse i consigli della giovane, che si sono dimostrati sempre sagaci e puntuali. Insomma tra padre e figlia c’è giù un bellissimo rapporto ma tutto potrebbe cambiare quando Umberto rivelerà ad Odile di essere anche il suo padre biologico.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide torna single?

Mentre Umberto si chiede come dire ad Odile di essere il suo padre biologico, Adelaide dovrà capire come finirà la sua storia d’amore con Marcello Barbieri. Il giovane è sempre più confuso dopo aver provato emozioni autentiche per Rosa Camilli, la quale è tornata a Bologna dalla madre proprio sul finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in cerca di pace interiore dopo aver visto Marcello scegliere di rimanere al fianco della contessa. Non è escluso, tuttavia, che Barbieri possa fuggire da Rosa, forse proprio per fare chiarezza nel suo cuore prima di un passo importante con Adelaide, così come non è escluso che questo incontro possa porre fine alla sua relazione con la contessa. Così, Adelaide tornerebbe nuovamente single proprio mentre si renderà necessario stabilire un legame ancora più forte con Umberto per rivelare la verità alla figlia nel migliore dei modi. Odile, del resto, potrebbe reagire malissimo alla notizia di avere un padre e di non averne mai conosciuto l’esistenza proprio a causa della testardaggine della madre. In questo modo, Umberto e Adelaide si troverebbero sempre più vicini e non solo perché abitano sotto lo stesso tetto.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Umberto e Adelaide insieme

Tra pochi mesi sapremo esattamente cosa accadrà a tutti i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, ma nel frattempo le Anticipazioni sulla decima stagione della soap ci lasciano con il fiato sospeso. Se Marcello scegliesse di rimanere con Rosa a Bologna, o di tornare con lei a Milano per annunciare ad Adelaide di aver capito di essere innamorato della giovane giornalista e di volerla lasciare, la contessa si ritroverebbe senza dubbio ancora più vicina ad Umberto. Negli anni, nonostante tutto quello che è successo tra loro, Guarnieri non ha mai smesso di provare qualcosa per lei, gelosia quando si è fidanzata con Marcello ma anche preoccupazione quando è partita rivelando solamente a lui il suo vero e precario stato di salute. Insomma, non sarebbe strano pensare che, una volta tornata single ufficialmente, Adelaide possa cedere a Umberto e che questa volta la coppia avrà un lieto fine con i fiocchi, magari con un romantico matrimonio.