Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Marcello fugge con Rosa?

In attesa della messa in onda delle decima stagione de Il Paradiso delle Signore, ecco qualche ipotesi e Anticipazioni sulle soap di Rai 1 che riguardano Marcello Barbieri e Rosa Camilli.

In attesa della messa in onda della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, le cui riprese iniziano a maggio 2025 e che andrà in onda a settembre 2025 su Rai 1, ecco alcune Anticipazioni e ipotesi sulle trame e suoi protagonisti della soap. Marcello Barbieri, dopo aver scelto di rimanere al fianco della contessa Adelaide di Sant’Erasmo sarà confuso più che mai sui suoi sentimenti, tanto da ingannarla per raggiungere Rosa Camilli a Bologna. Il

Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Marcello confuso

Cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore? La decima stagione della soap torna a settembre 2025 con i protagonisti più amati e qualche novità. Adelaide di Sant’Erasmo torna nelle nuove puntate e sarà pronta ad una svolta, chiedendo a Marcello Barbieri di sposarla. La contessa ha finalmente messo ordine nella sua vita, ha rivelato a Umberto Guarnieri che Odile è la sua figlia biologica ed è rimasta al fianco di Marcello dopo la sua convalescenza, superando una difficile operazione al cuore che le ha ridato la vita. Dal momento che Galleria Milano Moda potrebbe essere affondata definitivamente proprio grazie alla denuncia che Barbieri ha fatto a Tancredi di Sant’Erasmo per aver plagiato la linea di moda di Gianlorenzo Botteri, Adelaide avrà meno preoccupazioni sul lavoro e il Paradiso potrebbe rifiorire dopo le difficoltà degli ultimi mesi. In questa ottica, volendo sistemare del tutto la sua vita, Adelaide potrebbe proporre a Marcello di convolare al più presto a nozze, suscitando la gelosia di Umberto ma anche la grande confusione del suo fidanzato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello pensa a Rosa

Sebbene abbia scelto di sua volontà di rimanere al fianco di Adelaide, salutando Rosa Camilli dopo il loro bacio rovente e dopo aver capito di provare per lei sentimenti autentici, Marcello non potrà nulla contro la potenza del suo cuore. Barbieri, infatti, non ha ancora metabolizzato quello che è successo con Rosa e, ora che lei è fuggita a Bologna per ricominciare tutto da capo a casa della madre, si sente smarrito. Mentre Adelaide era lontano, mentendo sul suo stato di salute a tutti tranne che ad Umberto, Rosa è diventata centrale nella vita di Marcello e forse lui non è del tutto pronto a rinunciare a lei. Non è escluso che, una volta che Adelaide lo metterà alle strette proponendogli di convolare a nozze e unirsi legalmente per sempre, Marcello sarà ancora più confuso e vorrà mettere le sue idee in chiaro compiendo un gesto inaspettato.

Il Paradiso delle Signore 10: Marcello fugge da Rosa?

Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, Marcello Barbieri dovrà fare chiarezza sui propri sentimenti e per farlo non gli resta che raggiungere Rosa a Bologna. Dopo aver capito di provare per Marcello qualcosa di forte che non avrebbe potuto mettere da parte e dopo aver scoperto tutte le bugie di Tancredi, che considerava una persona fidata ormai lavorando con lui spalla a spalla, Rosa ha deciso di lasciare Milano ed è tornata a Bologna da sua madre, per ricominciare da zero. E proprio a Bologna potrebbe arrivare Marcello, in cerca di un chiarimento con la giovane giornalista. Che succederà? Marcello capirà di amare davvero Adelaide, tanto da fare un grande passo con lei, oppure si scoprirà innamorato di Rosa e lascerà anche lui Milano per vivere con lei?