Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Tancredi estromesso da Galleria Milano Moda, Odile prende il comando

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le prime Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, ecco cosa accadrà nelle nuove puntate della soap di Rai 1 a Tancredi e Odile.

Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che torna a settembre 2025 al consueto orario con le nuove e appassionanti puntate. Nel frattempo scopriamo insieme le anticipazioni sulle trame della decima stagione della soap di Rai 1, he riguardano in particolare Odile, Tancredi e cambiamenti ai vertici di Galleria Milano Moda.

Tancredi fuori da Galleria Milano Moda ne Il Paradiso delle Signore 10

Nel corso delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, prima della pausa estiva in attesa della decima stagione della soap che torna su Rai 1 a settembre, Marcello Barbieri e Rosa Camilli hanno scoperto la verità su Tancredi e la linea rubata a Gianlorenzo Botteri, inserendo Rita come spia al Paradiso. I due alla fine hanno deciso di denunciarlo e così la reputazione di Tancredi ha subito uno scossone enorme, che forse non gli permetterà più di girare per Milano con la stessa serenità e spavalderia di sempre. Stando alle prime anticipazioni sulla nuova stagione della soap, Tancredi potrebbe perdere definitivamente il suo ruolo all’intero di Galleria Milano Moda, dato che la sua reputazione ma anche la denuncia potrebbero influire negativamente sul futuro del negozio, portando Umberto Guarnieri, che potrebbe fidanzarsi con la contessa, a prendere una drastica decisione ovvero allontanare il suo socio in affari. Tancredi lascerà andare la sua “creatura” facilmente? Questo sicuramente no, dato che sappiamo quanto l’imprenditore sia caparbio e quanto sia pronto sempre ad avere un piano B pur di non rimanere nell’ombra troppo a lungo.

Il Paradiso delle Signore 10, Odile prende il posto di Tancredi

Chi prenderà il posto di Tancredi alla guida di Galleria Milano Moda? Umberto Guarnieri è un imprenditore attento, certo talvolta meschino, ma ottiene sempre quello che vuole con il suo denaro. Non è, tuttavia, la persona più adatta per questo ruolo dato che non ha mire su decisioni di moda e stile, e dunque potrebbe essere che il Commendatore riponga la sua totale fiducia in Odile. Lei è la sua figlia biologica, anche se la ragazza è ancora all’oscuro di tutto dato che Adelaide ha confessato poco prima della sua delicata operazione al cuore e ha messo così Umberto nella condizione di tacere, fino a che non si sarà ripresa del tutto. Insomma, in attesa di chiarire con Odile, Umberto potrebbe premiarla per l’impegno dell’ultimo anno, del resto sua figlia ha dimostrato davvero di avere carisma da vendere ma anche buon gusto, occhio per la moda e per il commercio nel settore, insomma tutte le carte in regola per prendere le decisioni al posto di Tancredi.

Il Paradiso delle Signore 10: Odile confusa, cosa farà?

Cosa accadrebbe se Umberto proponesse a Odile di prendere il posto di Tancredi a Galleria Milano Moda? La figlia di Adelaide si è dimostrata molto in gamba sul lavoro, in grado di prendere decisioni difficili e repentine. Purtroppo, però, al momento Odile non è esattamente nella su forma mentale migliore, dato che il suo cuore è spaccato in due e non sa cosa fare della sua vita. Odile, infatti, si trova indecisa tra i sentimenti che prova per Matteo Portelli e l’attrazione per Guido Castelli. Mentre Matteo, tuttavia, ha fatto un passo indietro con lei certo che così non avrebbe rovinato la loro amicizia, scegliendo dunque di non confessarle i propri sentimenti e concentrarsi sul flirt con Marina Valli, Guido è rimasto al fianco di Odile e le ha chiarito di provare qualcosa di forte per lei. Insomma, la decima stagione de Il Paradiso delle Signore sarà veramente cruciale per Odile, che cambierà lavoro con una promozione inaspettata e un ruolo importante, ma che dovrà anche capire dove la porta il suo cuore e rischiare.