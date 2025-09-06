Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Fulvio inganna la figlia Caterina

Anticipazioni TV

Ecco le Anticipazioni delle prime puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, che vedono Fulvio Rinaldi ingannare sua figlia Caterina. I dettagli sulla soap di Rai 1.

Nelle prime puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci sarà ampio spazio per Fulvio Rinaldi, nuovo protagonista della soap di Rai 1 interpretato da Simone Montedoro. Le Anticipazioni sulle trame ci rivelano che Fulvio sarà assunto al Paradiso come magazziniere ma che continuerà a mentire a sua figlia Caterina.

Arriva Fulvio nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Le Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che le prime puntate della soap di Rai 1 saranno incentrare sull’ingresso in scena di Fulvio Rinaldi che si presenterà al Paradiso in cerca di un lavoro, prendendo il ruolo di magazziniere al posto di Armando. Fulvio è un imprenditore romano che, purtroppo, è caduto in disgrazia e ha perso tutta la sua ricchezza e cercherà nuova fortuna a Milano, dove si trasferirà insieme alla figlia Caterina, la sua ragione di vita. La ragazza, tuttavia, inizialmente sarà ingannata proprio dal padre che cercherà di tenerle nascosto il suo nuovo e umile impiego. Questa situazione, tuttavia, sarà destinata a cambiare quando Rinaldi avrà un malore nel grande magazzino di Marcello Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Fulvio ha un malore

Dopo aver accettato il lavoro di magazziniere al Paradiso, un lavoro molto più umile di quello di ricco imprenditore che svolgeva a Roma, Fulvio Rinaldi inizierà a legare con i personaggi che popolano il grande magazzino milanese, soprattutto con Enrico. Lui, dopo essere sfuggito ad un attentato grazie a Mimmo e dopo aver compreso quanto gli mancasse la sua professione grazie all’operazione difficilissima fatta al cuore di Adelaide, ha ripreso a fare il medico seppur nascondendo un forte dolore al braccio. Durante un turno al magazzino, Fulvio ha un malore e Enrico lo soccorre e così l’uomo inizia a raccontargli della sua vita. Sembra, appunto che Rinaldi voglia nascondere alla figlia alcune cose molto importanti. Ma anche lei non è da meno!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Caterina mente al padre

Non è solo Fulvio Ranaldi a nascondere un segreto. Dopo aver accettato l’assunzione come magazziniere al Paradiso, dove si presenterà anche Marina Valli per sconvolgere Odile, Fulvio avrà un malore e così racconterà tutta la sua vita a Enrico. Le Anticipazioni sulla decima stagione della soap di Rai 1 mettono in chiaro che Fulvio ha un rapporto speciale con la figlia Caterina e non vuole deluderla, anche al costo di mentire. Anche Caterina, tuttavia, sta tenendo nascosto qualche al padre: sembra che sia fidanzata da tempo con una persona, della quale è molto innamorata, ma non può ancora rivelare la sua identità. Di chi si tratta?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.