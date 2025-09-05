Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Marina Valli sconvolge Odile

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marina Valli farà un gesto che sconvolgerà Odile. Ecco tutti i dettagli sulle trame della decima stagione della soap di Rai 1.

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore non è ancora ufficialmente approdata su Rai 1 ma le Anticipazioni stanno già tenendo i fan della soap con il fiato sospeso. Questa volta la notizia riguarda Odile e il suo confronto con Marina Valli, che farà qualcosa che lascerà senza parole la figlia della contessa. Ecco i dettagli.

Odile a capo di Galleria Milano Moda ne Il Paradiso delle Signore 10

Abbiamo lasciato Odile alle prese con la consapevolezza di essere innamorata di Matteo Portelli, geloso della vicinanza del ragazzo con la nota attrice Marina Valli, e pronta ad interrompere il flirt con il produttore cinematografico Guido Castelli. Quel che Odile non sa è che Umberto Guarnieri ha scoperto, poco prima dell’intervento a cuore di Adelaide di Sant’Erasmo, che Odile è sua figlia. Nel corso della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, Umberto affida proprio ad Odile le redini di Galleria Milano Moda, dopo l’allontanamento di Tancredi dovuto alla scoperta del suo raggiro a Botteri, tramite l’aiuto della commessa Rita. Odile si troverà alle prese con questo nuovo ruolo, decisa a trovare al più presto una stilista dopo che Giulia Furlan si è licenziata. Nel frattempo, tuttavia, per la ragazza ci saranno anche problemi di cuore da affrontare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marina sfila, Odile scioccata

Tra Marina Valli e Matteo Portelli c’è un flirt in corso nato dopo che il fratellastro di Marcello Barbieri ha interpretato i gesti di Odile come una muta richiesta di rimanere amici. In realtà Matteo era innamorato di Odile ma l’ha vista così presa dal rapporto con Guido da credere che lei non provasse gli stessi sentimenti, e così ha finito per reprimerli. Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marina farà il suo trionfale ingresso anche nel grande magazzino di Marcello, che parte con Rosa per Bologna, che la convincerà a sfilare per loro per presentare l’abito di punta della nuova collezione di Botteri. Sembra che l’attrice, sfilando, si renderà protagonista di un gesto inaspettato che finirà per sconvolgere Odile. Ma di cosa si tratta esattamente?

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Odile scopre tutto

Mentre Odile verrà sconvolta da un gesto inaspettato di Marina Valli, durante la sfilata per la presentazione della nuova collezione del Paradiso, la ragazza è ancora tenuta all’oscuro di un segreto davvero grandissimo. Sappiamo, infatti, che Odile è la figlia biologica di Umberto Guarnieri. Il Commendatore vorrebbe rivelarle tutto ma Adelaide l’ha legato ad un patto segreto, che ci verrà spiegato nel corso delle puntate della soap di Rai 1, e così il segreto rimane tra loro. Certo, nel corso delle puntate, è ovvio che Odile scoprirà tutto ma c’è ancora da capire come reagirà alla notizia bomba che le verrà data.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.