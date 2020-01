Il Molo Rosso 2: la Seconda Stagione della Serie TV da Stasera su Rai 2

Anticipazioni TV

Va in onda stasera su Rai 2 la prima puntata della seconda stagione della serie TV che ha per protagonista il Professore de La Casa di Carta.

Stasera, martedì 7 gennaio 2020, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 la prima puntata della seconda stagione de Il Molo Rosso. La serie tv spagnola, creata da Álex Pina, lo stesso autore de La Casa di Carta, eredita da quest'ultima anche la sceneggiatrice, Esther Martinez Lobato, il regista Jesus Colmenar, ed il protagonista Alvaro Morte, l'ormai famoso Professore. La storia ha al suo centro il triangolo amoroso: oltre ad Alvaro Morte, qui Oscar, ne fanno parte Veronica Sanchez, che veste i panni della moglie, Alejandra, ed Irene Arcos, che veste quelli dell'amante, Verónica. In più, è presente nel cast l'attrice argentina musa di Pedro Almodovar, ossia Cecilia Roth, che nella serie interpreta Blanca.





Il Molo Rosso: la Trama della Seconda Stagione, in onda stasera

Lo scorso anno, sempre su Rai 2, è andata in onda la prima stagione de Il Molo Rosso. Stasera, inizia la seconda ed ultima stagione della serie tv, in cui proseguiranno le indagini sulla misteriosa morte di Oscar, e, finalmente, scopriremo chi è il suo assassino.

Alejandra svela a Verónica la sua vera identità: è la vedova di Oscar. Questa confessione mina il rapporto che le due hanno da poco instaurato. Tuttavia, per le donne, ormai, è troppo tardi per tirarsi indietro. È giunto per entrambe il momento di scoprire se gli intrallazzi dell'uomo siano la causa della sua morte. In più, per loro è arrivato anche il momento di scendere a patti con il fatto che la vita, in ogni caso, va avanti. Così, Alejandra intraprende un viaggio, con la speranza che sia per lei liberatorio, mentre Verónica affronta i suoi demoni, costringendosi ad un duro faccia a faccia allo specchio. Le due riusciranno a raggiungere un nuovo equilibrio, e, grazie al tenente Conrado, a scoprire chi si è sporcato le mani con il sangue di Oscar?

Non perdete la prima puntata della seconda stagione de Il Molo Rosso, in onda stasera su Rai 2 alle 21:20.