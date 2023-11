Il Metodo Fenoglio: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Alessio Boni tratta dai libri di Carofiglio

Anticipazioni TV

Comincia stasera su Rai 1 in prima serata una serie imperdibile: Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda. La fonte di ispirazione è la trilogia di Gianrico Carofiglio sul Maresciallo Pietro Fenoglio, che qui ha il volto di Alessio Boni.

Inizia stasera, su Rai 1 in prima serata, una nuova serie, che prende spunto da una trilogia letteraria scritta da Gianrico Carofiglio e che ha come protagonista il Maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio, piemontese trapiantato a Bari che nei primissimi anni ’90 si trova a lottare contemporaneamente contro la criminalità organizzata e contro piccoli delinquenti (o delinquenti per caso) che uccidono per denaro o per amore.

Cosa bisogna sapere de Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda

Il Metodo Fenoglio - L’estate fredda si articola in 6 puntate e vede protagonista Alessio Boni, che, dopo La meglio gioventù, non ha più voluto interpretare un membro delle forze dell’ordine. Il personaggio inventato da Carofiglio però lo ha conquistato, e così eccolo in tv a cercare di far prevalere la giustizia. Fenoglio è certamente un carabiniere sui generis. Possiede infatti una vasta cultura ed è appassionato di letteratura, di arte e di musica, in particolare di opera lirica. Fenoglio ha un fiuto incredibile ed è un uomo preciso e riflessivo. Non ama la violenza e, oltre a non voler portare sempre con sé la pistola di ordinanza, detesta ammanettare i furfanti che deve arrestare. Pietro Fenoglio ha una compagna, Serena, di cui è molto innamorato, e se è rimasto a Bari, è anche per stare con lei.

Il Metodo Fenoglio si apre nel 1991, che per il capoluogo della regione Puglia è un annus horribilis. Il teatro Petruzzelli, vero e proprio simbolo della città, viene infatti distrutto in un incendio. Non si tratta di un incidente ma di un atto vandalico ai danni dello stato. Non siamo poi così lontani dall’uccisione di Giovanni Falcone (nel maggio del 1992) e di Paolo Borsellino (nel mese di luglio sempre del ‘92).

Nel suo lavoro Fenoglio può contare su una serie di validi aiutanti, in primis l’appuntato Antonio Pellecchia, un carabiniere vecchia maniera che, essendo di Bari, conosce i segreti della città. Inoltre è in grado di vedere il mondo dal punto di vista dei criminali. Lo interpreta Paolo Sassanelli.

La sopracitata Serena ha invece il volto di Giulia Bevilacqua e nel cast troviamo anche, nel ruolo del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari Gemma D’Angelo, Giulia Vecchio. Poi ci sono Marcello Prayer, Michele Venitucci, Francesco Centorame. La regia de Il Metodo Fenoglio è di Alessandro Casale, mentre fra gli sceneggiatori ci sono Doriana Leondeff e lo stesso Gianrico Carofiglio. I tre libri che lo scrittore ha dedicato a Fenoglio sono: “Una mutevole verità” (2014), “L’estate fredda” (2016) e “La versione di Fenoglio” (2019).

Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda: Anticipazioni della prima puntata

La prima puntata de Il Metodo Fenoglio - L’estate fredda si intitola Una storia semplice. Siamo a Bari, nel 1991, e la città è piena di insidie e piccoli e grandi furfanti. Pietro Fenoglio si ritrova a indagare sull’assassinio di uno strozzino e il colpevole sembra essere un bravo ragazzo, che confessa di aver commesso lui l’omicidio. Fenoglio però non gli crede e, con l’aiuto di un informatore, di Pellecchia e di un foulard con il profumo di una donna, scopre pian piano la verità. Intanto una serie di regolamenti di conti fra malavitosi induce il Maresciallo a ipotizzare una guerra di Mafia. Peccato che nessuno sia intenzionato a credergli. Nel frattempo la vita privata di Fenoglio va a gonfie vele e lui e Serena progettano di avere un figlio.

Appuntamento dunque questa sera, su Rai 1 in prima serata, con la prima puntata de Il Metodo Fenoglio - L’estate fredda. non perdetela!