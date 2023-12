Il Metodo Fenoglio: Stasera su Rai 1, eccezionalmente, la Terza Puntata della serie con Alesio Boni

Anticipazioni TV

Questa sera su Rai 1, in via del tutto eccezionale, arriva una nuova puntata de Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda, la serie con Alessio Boni e Paolo Sassanelli tratta dai libri di Gianrico Carofiglio. La vicenda si svolge nei primissimi anni '90 a Bari.

Per la quarta dovremo attendere solamente un giorno, perché domani, lunedì 11 dicembre, sempre in prima serata e sempre su Rai Uno, ci sarà Alessio Boni nei panni del maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio. Ad affiancarlo, nel ruolo dell'appuntato Pellecchia, ci sarà Paolo Sassanelli, insieme al restante cast a cui ci stiamo davvero affezionando. La serie è tratta dalla trilogia di Gianrico Carofiglio con protagonista Fenoglio, e lo stesso scrittore ha collaborato alla sceneggiatura. La regia è di Alessandro Casale e siamo nel 1991 in una Bari dominata dalla violenza e da una crudele guerra tra clan mafiosi.

Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda: Dove eravamo rimasti?

Nella seconda puntata de Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda, Pellecchia ha ricevuto la visita della figlia, che ha deciso di trasferirsi a casa del padre. Sulle prime l'appuntato era perplesso e imbarazzato, ma poi ha saputo suscitare l'ammirazione della ragazza grazie alla sua gentilezza e al suo altruismo. Il carabiniere ha fatto in modo che un ragazzo a cui avevano ucciso il fratello in un vecchio regolamento di conti, trovasse un impiego. Il ragazzo all'inizio ha gradito, ma poi ha riconosciuto Pellecchia ed è convinto che sia stato lui a uccidere suo fratello. Fra Pietro Fenoglio e Serena, che pensava di essere incinta e invece si sbagliava, c'è stata un po' di maretta. Fenoglio ha confessato alla compagna che non vuole diventare padre e lei non ha reagito bene alla notizia. Il Maresciallo ha avuto dei grattacapi anche sul lavoro, perché è stato ritrovato il corpo senza vita del figlio di Nicola Grimaldi, un bambino buono e affettuoso. Il malavitoso è convinto che sia stato Vito Lopez a ucciderlo e incarica i suoi scagnozzi di trovare la moglie e il figlio del rivale e ammazzarli. Vito ha voluto incontrare la moglie di Grimaldi e le ha detto di essere estraneo alla morte del piccolo Damiano. Il criminale ha poi dato appuntamento a Fenoglio in una chiesa, mentre gli uomini di Grimaldi hanno individuato il nascondiglio della moglie e del figlio di Lopez. Infine, la PM Gemma D'Angelo, ha deciso di riesaminare il caso della morte di suo fratello, causata da un'overdose di eroina.

Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda: Anticipazioni della Terza Puntata

La terza puntata de Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda si divide in due episodi: Padri e Le verità nascoste

Episodio 5 - Padri

Dopo aver fatto visita a Grimaldi per annunciargli la morte del figlio Damiano e dopo aver parlato con Vito Lopez, Pietro Fenoglio ha una conversazione illuminante con un pentito, che gli rivela cose inaspettate. Il Carabiniere viene a conoscenza del passato che ha unito Lopez e Grimaldi e si rende conto che aveva ragione nel sostenere che la Mafia si era insinuata nella città di Bari.

Episodio 6 - Le verità nascoste

La Mafia si manifesta in tutta la sua crudeltà in due occasioni, che riempiono Pietro Fenoglio e i suoi colleghi di preoccupazione e angoscia. Bisogna assolutamente fermare l'organizzazione criminale che sta facendo scorrere il sangue a fiumi a Bari. Intanto nessuno capisce chi abbia rapito e portato alla morte il povero Damiano Grimaldi.

Appuntamento dunque, stasera su Rai 1, con la terza puntata de Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda, in cui recitano anche Giulia Bevilacqua, Giulia Vecchio, Francesco Centorame, Michele Venitucci e Alessandro Carbonara.