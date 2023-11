Il Metodo Fenoglio: Alessio Boni presenta il carabiniere che vuole ammanettare con la psiche inventato da Gianrico Carofiglio

Anticipazioni TV

La trilogia di Gianrico Carofiglio dedicata al Maresciallo Fenoglio diventa una fiction in 6 puntate che partirà il 27 settembre su Rai 1. A capitanare il cast è Alessio Boni, che oggi ha presentato il suo personaggio alla stampa, svelando il suo modus operandi. All'incontro c'era anche lo scrittore barese.

Tra i romanzi più belli e accattivanti dell'ex magistrato Gianrico Carofiglio c'è la trilogia del Maresciallo Fenoglio, protagonista di "Una mutevole verità", "L'estate fredda" e "La visione di Fenoglio". Questa piccola serie non ha nulla da invidiare ai libri dedicati all'Avvocato Guerrieri né al ciclo dell'ex pubblico ministero Penelope Spada, e se la Rai ha voluto portarla sul piccolo schermo in prima serata, significa che i suoi personaggi sono ben costruiti e l'ambientazione storica interessante.

Siamo negli anni '80 e '90 e la Mafia fa notare la sua presenza e la sua violenza, uccidendo prima Giovanni Falcone e poi Paolo Borsellino. La vicenda, tuttavia, non si svolge in Sicilia ma in una Bari che potremmo tranquillamente definire "un postaccio", e non a caso Il Metodo Fenoglio si concentra anche sull'incendio del Teatro Petruzzelli, che ha distrutto, nel 1991, uno dei simboli del capoluogo della regione Puglia. A cercare di riportare l'ordine, individuando legami fra crimini più o meno atroci, è il Maresciallo Fenoglio, che arriva dal Piemonte e che, in collaborazione con l'appuntato Pellecchia, assesterà più di un colpo alla criminalità organizzata.

Diretta da Alessandro Casale, Il Metodo Fenoglio si articola in 6 puntate, una per settimana a partire da lunedì 27 novembre in prima serata su Rai 1. Nel ruolo del Maresciallo Fenoglio troviamo Alessio Boni, mentre Paolo Sassanelli ha il volto di Pellecchia. Ci sono poi Giulia Bevilacqua nei panni di Serena Morandi (la fidanzata di Fenoglio) e Giulia Vecchio, a cui è stata affidata la parte di Gemma D'Angelo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari. Nel cast anche Francesco Centorame, Alessandro Carbonara, Francesco Foti, Pio Stellaccio, Alessandro Borgia, Michele Venitucci, Marcello Prayer, Bianca Nappi e Betti Pedrazzi.

Gianrico Carofiglio e Alessio Boni parlano de Il Metodo Fenoglio

C’erano praticamente tutti alla conferenza stampa di presentazione della fiction, compreso Gianrico Carofiglio, che ha detto la sua su romanzi e film: "Nel caso di una serie tratta da uno o più romanzi, lo scrittore, secondo me, meno parla e meglio è. Un autore di romanzi che si aspetti di ritrovare nel film o nella serie esattamente quello che c'era nel romanzo o nei romanzi è, nel migliore dei casi, già destinato alla delusione. Anzi, credo che non sia auspicabile una serie tv o un film che sia uguale al materiale letterario di partenza, perché significherebbe un prodotto fiacco, che abdica ai doveri di quel mezzo espressivo. Letteratura e cinema (o tv) sono mezzi espressivi diversi. Quello che ci si può aspettare, quello che si può sperare, è che il film o la serie riesca a replicare lo spirito dei personaggi e in generale lo spirito e il senso delle storie, cosa che sono convinto sia accaduta con Il Metodo Fenoglio, con un elemento non irrilevante in più: un senso di verità e di credibilità nel racconto investigativo che non è facilissimo ritrovare. Ecco perché sono qui allo scopo di vendere molti libri proprio grazie alla serie. Scherzi a parte, mi sento, e non era affatto scontato, di consigliarvi di vederla, perché ci sono dei personaggi molto riusciti, molto ben interpretati, e poi storie plausibili e un senso e una percezione di un’epoca storica molto ben restituita sullo schermo. Insomma, vi pregherei di non prendere impegni per i prossimi 4 lunedì".

Alessio Boni ha invece spiegato le ragioni del suo sì a Il Metodo Fenoglio: "All'inizio, com'è naturale, mi hanno detto: 'Leggiti questi 3 romanzi e cominciamo da lì". Li ho letti e ci siamo messi all'opera. Poi ci siamo detti che dovevamo assolutamente trovare un regista sabaudo. Fenoglio, infatti, viene dal Piemonte, anche se parla con un accento nordico non ben definito. Scende dal nord al sud in un periodo in cui c'era una mattanza vera e propria, come mi ha detto Carofiglio, con cui ci siamo scritti, parlati e telefonati parecchie volte. Sassanelli mi ha narrato che negli anni '80 e '90 c'era un morto ammazzato ogni giorno, a Bari vecchia non si entrava e perfino le forze dell’odine avevano paura. Ecco, raccontare questa verità non rassicurante mi è piaciuto molto. Devo confessare in tutti i vari carabinieri e marescialli che dopo Matteo Carati de La meglio gioventù non ho voluto interpretare, non ho mai trovato grande verità. Nemmeno la criminalità, per il modo in cui era rappresentata, mi sembrava credibile. Qui c'è una criminalità, capitanata dai malavitosi di Michele Venitucci e Nicola Grimaldi, per fare soltanto un paio di nomi, che ti dà l’impressione di essere capacissima di farti saltare in aria per davvero".

Siccome la serie si intitola Il Metodo Fenoglio, Boni rivela in cosa consista il metodo del carabiniere che vorrebbe ammanettare la psiche e non i polsi dei delinquenti: "Ovviamente esiste un 'metodo' Fenoglio, che è diventato carabiniere per caso, ma che ama la cultura e la musica classica. Fenoglio detesta la violenza, non vorrebbe neanche avere l'arma di rappresentanza, e invece è obbligato a tenerla. Vorrebbe ammanettare tutti senza ricorrere alle manette, vorrebbe fare una sorta di gioco a scacchi con i suoi nemici e si batte ricorrendo alla filosofia. Mi piace pensare che abbia letto dei tomi di psicologia per conoscere i criminali. L’elemento 'nuovo' del Metodo Fenoglio è lo studio dell'essere umano: più lo conosci e più riesci a mettertelo in saccoccia. Falcone e Borsellino dicevano: 'La Mafia la devi quasi amare per debellarla, la devi conoscere empaticamente, e più la conosci, più hai la possibilità di annientarla. Falcone spiegava a Borsellino: 'Se tu il criminale lo giudichi e lo tieni a distanza, non riuscirai ad essere empatico con lui'. Confondiamo sempre empatia con simpatia, ma empatia significa entrare nella vicenda dell'altro, nella vita dell'altro. Il malavitoso ha un suo codice d'onore in cui crede fortemente e si apre con Fenoglio. Anche la pazienza fa parte del Metodo Fenoglio, ed è la pazienza di poter districare la matassa, quindi senza andare di fretta, perché chi va di fretta, soprattutto in queste indagini, commette degli errori. Fenoglio difficilmente sbaglia ed è di una precisione maniacale, e nel rappresentare questo lato del personaggio mi sono ispirato un po’ a Maigret e un po’ a Sherlock Holmes".

Poi Boni racconta del lavoro insieme a Paolo Sassanelli e della criminalità organizzata di cui parla Il Metodo Fenoglio: “Paolo Sassanelli è davvero una sorta di alter ego di Fenoglio e aveva bisogno che il Piemonte scendesse nella sua Bari, o meglio nella pancia della città. Sassanelli è di Bari, e quando noi attori abbiamo parlato della sceneggiatura con la sceneggiatrice Doriana Leondeff e con Alessandro Casale, Paolo ha suggerito dei cambiamenti non solo alla squadra creativa ma anche a me e a Giulia. Bari, nella serie è uno specchio dell'Italia di quegli anni, teatro di fatti efferati in cui è coinvolta la Mafia, lalla quale poi nascono la Ndrangheta, la Sacra Corona Unita e la Camorra. Benché diverse fra loro, sono unite nella lotta allo Stato. Si tratta di una scoperta interessante, ed è importante che la Rai ne parli in una serie, dal momento che è la tv di stato e ci lancia dei messaggi per non farci dimenticare ciò che è avvenuto".

Ne Il Metodo Fenoglio non ci sono soltanto carabinieri a caccia di malavitosi. Nella serie c'è posto anche per l'amore e per il tradimento, come vedrete a partire dal 27 settembre. Inoltre, il pubblico e il privato si mescolano continuamente e le vicende personali vanno a impattare sulla storia di una città.