Il Conte di Montecristo: Stasera su Rai1 la Seconda Puntata della Serie TV evento con Sam Claflin e Lino Guanciale

Questa sera, 20 gennaio 2025, non perdete il secondo appuntamento con Il Conte di Montecristo. La serie TV evento con Sam Claflin, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Nicolas Maupas e Michele Riondino, va in onda su Rai1 alle ore 21.30, e ci farà compagnia per altre due grandi serate - tre compresa quella di stasera - in cui vedremo in scena la storia di vendetta più famosa della letteratura. Ma cosa succederà negli episodi tre e quattro di oggi? Scopriamolo insieme.

Il Conte di Montecristo: una storia di vendetta universale

Su Rai1 è arrivata la storia di vendetta più famosa della storia della letteratura, Il Conte di Montecristo. Sam Claflin interpreta Edmond Dantès, un uomo che vota la sua vita a vendicarsi dei suoi nemici che, con un tradimento, gli hanno rubato la sua intera giovinezza. Dantès non ha altro desiderio che restituire il male che ha subito e lo fa mettendo in atto un piano fatto di inganni e di maschere, che lo porteranno sì ad avere la sua vittoria ma anche a perdere la sua anima.

Il Conte di Montecristo: ecco cosa è successo nella prima puntata

Nella prima puntata de Il Conte di Montecristo, Edmond Dantès ha perso tutto. Dopo essere stato nominato capitano del Pharaon, il vascello in cui ha reso servizio per anni, è stato accusato di alto tradimento. Una lettera in suo possesso, indirizzata a Napoleone Bonaparte senza che lui ne sapesse nulla, è stata la sua rovina e lo ha costretto a passare quindici anni nelle terribili segrete della prigione dell’isola di If. Dopo aver compreso di essere stato vittima di un vero e proprio voltafaccia e di essere stato usato come capro espiatorio, Edmond ha cominciato a meditare un piano di vendetta tremendo contro coloro che lo hanno costretto ad anni di prigionia da innocente. Ad aiutarlo a riaccendere la fiamma della vita – e della vendetta – è stato l’Abate Faria. Il religioso – ormai certo di non poter vivere a lungo – ha deciso di insegnargli tutto quello che sa ma anche di rivelargli dell’esistenza di un immenso tesoro, situato sull’isola di Montecristo, che potrà dargli – una volta uscito di prigione – le opportunità che gli sono mancate. Dopo la morte di Faria, Dantès decide di mettere in atto un intelligente e scaltro piano di fuga e una volta libero, tra le acque che lo separano dalla terraferma, inizia per lui un nuovo capitolo, fatto di riscatto e di voglia di rivincita. Ma sarà a Marsiglia che tutto questo comincerà davvero.

Il Conte di Montecristo, Anticipazioni: ecco cosa vedremo stasera nella seconda puntata della Serie

Questa sera, lunedì 20 gennaio 2025, in prima serata su Rai1, arriverà il secondo appuntamento con Il Conte di Montecristo. La seconda puntata sarà divisa in due episodi. Scopriamone insieme le anticipazioni:

Edmond torna a Marsiglia e scopre che, negli anni in cui è stato via, tutto è cambiato. Suo padre è morto di dolore mentre Mercedes, la donna che ama, è sposata con un altro e ora abita a Parigi. Il giovane uomo capisce di non avere più nulla, come prima, ma a differenza dei tempi trascorsi in carcere, ora è libero e può trovare il suo riscatto. Capendo di non aver nulla da perdere, si unisce a Jacopo, un contrabbandiere italiano in fuga dalla polizia. Con lui salpa alla volta di Talamone, da dove sarà più semplice approdare sull’isola di Montecristo e trovare il tesoro di cui gli ha parlato Faria. E così accade. Jacopo è un valido aiuto. Grazie a lui, che da quel momento diventa il suo più fidato alleato, rintraccia Caderousse, il locandiere che ha assistito al diabolico patto tra Danglars e Fernand. Ormai certo che i due uomini siano i responsabili di tutto quello che gli è successo, Edmond comincia a escogitare il suo piano di vendetta, che è rivolto anche a Villefort, l’uomo che ha siglato la sua condanna.

Passano cinque anni ed Edmond, grazie al tesoro trovato realmente sull’isola, è diventa un uomo molto ricco, con una rete di alleati e spie al suo servizio. Caderousse ha per lui scoperto che molti anni prima, Villefort ha seppellito vivo il suo figlio illegittimo, avuto da Hermine Danglars. Nessuno sa che questo spregevole atto è stato visto dalla levatrice. Mentre questa notizia diventa un vero e proprio asso nella manica per lui, Dantes – che ora si fa chiamare il Conte di Montecristo, è a Roma. È la che avvicina Albert De Morcerf, figlio di Fernand e di Mercedes, in vacanza in Italia con il suo amico Franz d’Epinay. Il conte mette in scena un rapimento grazie all’aiuto di un brigante, Vampa, diventato anni prima suo collaboratore. Albert, che pensa di essere stato salvato dal nobile, vuole ringraziarlo e lo invita a fargli visita a Parigi. Edmond ha così modo di rivedere tutti i suoi nemici, a partire da Fernand, che è diventato un importante politico. Danglars è un ricco banchiere e Villefort ora è addirittura il procuratore capo di Parigi.

Una volta davanti a loro, nessuno dei tre lo riconosce e tutti vedono in lui solo un ricco nobile, potente e capace di aprire ancora di più le porte del successo. L’unica ad avere un turbamento nel vederlo è Mercedes. Il conte invita i suoi nuovi amici a cena nella sua nuova casa in campagna, poco fuori Parigi e durante la serata – con grande orrore di Villefort ed Hermine – racconta la storia di un neonato sepolto vivo proprio in quella stessa proprietà.

Il Conte di Montecristo va in onda in prima serata su Rai1.