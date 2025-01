Il Conte di Montecristo: la serie evento con Sam Claflin, Jeremy Irons e Lino Guanciale da Stasera, 13 gennaio 2025, su Rai1

Anticipazioni TV

Appassionante appuntamento in arrivo su Rai1. Da stasera, per quattro prime serate ogni lunedì, va in onda Il Conte di Montecristo, la serie evento con Sam Claflin, Jeremy Irons, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Michele Riondino e Nicolas Paupas. Ecco le anticipazioni della prima puntata.

L’attesa è finita e da stasera, lunedì 13 gennaio 2025, arriva Il Conte di Montecristo, la serie evento con Sam Claflin nei panni di Edmond Dantès. Quella di oggi sarà la prima di quattro serate - in onda su Rai1 alle ore 21.30 - che ci racconteranno, in una nuova versione, la storia di vendetta più iconica della storia della letteratura.

Il Conte di Montecristo: da stasera su Rai1 la Serie TV evento di Bille August con Sam Claflin

Sono tante le trasposizioni televisive de Il Conte di Montecristo, capolavoro di Alexandre Dumas. L’ultima, in ordine di tempo, quella con Pierre Niney e Pierfrancesco Favino. Il Film è andato in onda su Canale 5 il 26 e il 27 dicembre 2024 e a questo seguirà la Serie TV tanto attesa, diretta da Bille August e presentata alla Festa del Cinema di Roma 2024.

Nella Serie TV Il Conte di Montecristo in onda da stasera, lunedì 13 gennaio 2025, Bille August ha voluto raccontare la storia di vendetta universale di Edmond Dantès, tradito dai suoi amici e costretto a vivere per molti anni nella prigione di massima sicurezza nel Castello d’If, perdendo tutto quello che aveva, amore compreso. Ma un incontro, quello con l’Abate Faria – interpretato da Jeremy Irons – cambia totalmente la sua vita e gli ridona la forza per combattere. In lui si scatena la voglia di vendicarsi di chiunque lo abbia pugnalato alle spalle e questa lo porta a evadere dalla sua cella e ad assumere varie identità fasulle come quella del conte di Montecristo, la più intrigante e duratura. Ed è attraverso le sue maschere che Edmond diventa un antieroe o forse addirittura un eroe ma della sua vita e solo esclusivamente della sua. Sì perché la sua sete di rivincita lo porterà sì a centrare il suo obiettivo di vendicarsi dei suoi nemici ma gli farà perdere se stesso e la sua umanità, rendendolo nemico della sua stessa felicità.

Nel cast di questa intensa serie oltre a Sam Claflin e Jeremy Irons, troveremo molti volti conosciuti della nostra TV a partire da Lino Guanciale, che interpreterà il bandito Vampa. Alleato del conte di Montecristo, il criminale assumerà l’identità del seducente conte Spada, grazie a cui Dantès muoverà i suoi fili taglienti dall’interno. A farne le spese sarà la famiglia dei Danglars. Gabriella Pession interpreta Hermine Danglars, moglie di uno dei nemici del conte insieme a Fernand Mondego, cugino e marito della sua amata Mercedés (per cui l’amore mano a mano svanirà per far posto alla vendetta) e all’ambizioso Gérard de Villefort, l’uomo che per salvare la sua reputazione e la sua carriera lo ha condannato senza che ne avesse colpa.

Al suo fianco, oltre a Vampa, troverà Jacopo un contrabbandiere italiano interpretato da Michele Riondino, la giovane e sfortunata Haydée, che capirà prima di lui l’inutilità di volersi per forza vendicare del passato ma anche Albert de Morcerf – interpretato da Nicolas Maupas – figlio di Mercedés e Fernand, che il conte userà per i suoi scopi e che costringerà a fare i conti con una verità che il ragazzo avrebbe ignorato per tutta la vita.

Il Conte di Montecristo: Ecco le Anticipazioni della prima serata

Il Conte di Montecristo va in onda in quattro prime serate. Scopriamo insieme cosa succederà stasera, 13 gennaio 2025.

Il primo ufficiale Edmond Dantès, alla morte del capitano, salva il Pharaon da una terribile tempesta. Approdato sano e salvo a Marsiglia, il giovane riabbraccia la sua amata Mercedes, con cui è pronto a convolare a nozze, ora che è finalmente diventato capitano. Purtroppo però la vita di Edmond sta per cambiare; il giovane non può sapere che qualcuno sta tramando contro di lui e che si tratta di Danglars, un membro dell’equipaggio del Pharaon, geloso di non essere stato nominato lui capitano. L’uomo è in combutta con Fernand, il cugino di Mercedes, da sempre innamorato di lei. A incastrare il giovane Dantès è una lettera che il suo superiore, in punto di morte, gli ha consegnato. Si tratta di uno scritto che il ragazzo avrebbe dovuto consegnare al signor Noirtier, a Parigi.

Edmond viene prelevato dalla gendarmeria durante la sua festa di fidanzamento e viene interrogato dal procuratore Villefort, figlio di Noirtier – un bonapartista – deciso a non seguire le orme del padre ma soprattutto a non farsi rovinare la carriera dalla loro parentela. Dantés viene accusato di essere un fervente sostenitore di Napoleone e, per questo, viene rinchiuso nelle prigioni del Castello d’If.

Passano dieci anni ed Edmond è ancora imprigionato nelle segrete del Castello. Quanto è ormai disilluso e ormai deciso a lasciarsi morire, sente dei rumori provenienti dalla cella accanto. Un uomo anziano e macilento, detenuto come lui, sta scavando da anni un tunnel per scappare. Si tratta dell’Abate Faria, con cui nasce una preziosa amicizia. L’Abate prende in simpatia il giovane e dopo essersi ammalato, ormai certo di morire, gli rivela di un tesoro nascosto sull’isola di Montecristo. Non solo gli consegna la mappa ma gli insegna tutto quello che sa, trasformandolo in un uomo colto e dai modi aristocratici. Alla sua morte, Edmond – sebbene distrutto – decide di mettere a segno il primo atto del suo piano di vendetta e si dà alla fuga, riuscendo finalmente a evadere.

Il Conte di Montecristo va in onda in prima serata su Rai1.