Il Commissario Ricciardi 2: Stasera su Rai 1, l'Ultima Puntata della serie con Lino Guanciale

Si chiude questa sera la seconda stagione del Commissario Ricciardi, la serie con protagonista Lino Guanciale. La quarta e ultima puntata, intitolata Rondini d’inverno, ci porta in un famoso teatro di Napoli, in cui realtà e finzione si confondono.

Questa Sera, in Prima Serata su Rai 1, va in onda il finale di stagione de Il Commissario Ricciardi 2. La quarta e ultima puntata, dal titolo Rondini d’inverno, non darà l’addio al personaggio creato da Maurizio De Giovanni, dal momento che ci sono altri 4 romanzi dedicati al Barone di Malomonte: tre del vecchio ciclo e uno del nuovo. E poi dobbiamo ricordarci che esistono anche dei racconti su Ricciardi e che De Giovanni ha intenzione di inventare nuove storie. Insomma, quasi certamente rivedremo, nella Napoli degli anni Trenta, Lino Guanciale con il ciuffo ribelle, Antonio Milo vestito da Brigadiere, Maria Vera Ratti con i suoi occhiali e il suo sguardo timido, e gli altri attori che, dopo due stagioni, sono diventati per noi quasi degli amici.

L’Ultima Puntata del Commissario Ricciardi 2 ci riserva un colpo di scena, che ci torturerà per diversi mesi, mandando l’hype dei fan di Luigi Alfredo & co. alle stelle. Ma non è forse questo il segreto di una serie o di una fiction, e cioè la fidelizzazione del pubblico unita a una conclusione aperta?

Il Commissario Ricciardi 2: Dove eravamo rimasti?

Accusato di omosessualità e finito nelle mani della giustizia, Ricciardi è stato salvato da Bianca Palmieri di Roccaspina, che, insieme al duca di Marangolo, l’ha raggiunto davanti alle autorità per dichiarare di avere una relazione con lui. I due hanno poi cominciato a partecipare a una serie di occasioni mondane. Nel frattempo Falco ha detto a Livia che Manfred è una spia, pregando la cantante di avvicinarsi all’uomo per farsi rivelare qualche segreto. A un ricevimento, Ricciardi incontra Livia e lei, cantando di fronte a tutti, non può impedirsi di guardarlo con amore. Il povero Bambinella è stato picchiato dai malavitosi che vogliono uccidere l’uomo che ama. Per fortuna corre in suo aiuto il Brigadiere Maione, che con Ricciardi ha risolto il caso dell’omicidio di un commerciante di stoffe, di cui era stato accusato un pugile tornato dall’America. Enrica, infine, che ha visto Ricciardi a braccetto con Bianca, ha invitato a casa Manfred per festeggiare il suo compleanno. La donna intende acconsentire alla proposta di matrimonio dell’ufficiale, perché è convinta che non potrà mai avere l’uomo che ama davvero. Quando si imbatte in Ricciardi, gli confessa ancora una volta i suoi sentimenti. Lui le dice che sono reciproci ma che non potrà darle una famiglia. Arriva la sera del compleanno, ed Enrica rifiuta la proposta di matrimonio di Manfred. Corre infine alla finestra e sorride felice a Ricciardi, che è al colmo della gioia. Anche Bruno Modo è innamorato e intende fare una bella sorpresa a Lina.

Il Commissario Ricciardi 2: Anticipazioni della Quarta e Ultima Puntata (Rondini d’inverno)

Sul palcoscenico del Teatro Splendor di Napoli, va in scena il dramma della gelosia. Il celebre mattatore Michelangelo Gelmi spara alla moglie, come vuole lo spettacolo in cui entrambi recitano. La donna muore sul serio, perché qualcuno ha sostituito il proiettile a salve con una pallottola vera. Sarebbe facile incolpare il grande attore, ma Ricciardi non è convinto e, aiutato dal Brigadiere Maione, si mette a indagare. Nel frattempo, il suo cuore non la smette di essere in tumulto, così come quello di Enrica Colombo. Intanto la morsa del Regime si fa sempre più stretta.

