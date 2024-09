I Leoni di Sicilia: Stasera su Rai 1 la seconda puntata della saga familiare d'epoca con Michele Riondino e Miriam Leone

Anticipazioni TV

In chiaro e in prima serata prosegue su Rai 1 la serie I leoni di Sicilia con Miriam Leone e Michele Riondino: la Sicilia del XIX secolo, dal romanzo di Stefania Auci, è raccontata dal regista Paolo Genovese. Ecco le anticipazioni della seconda puntata, con il terzo e quarto episodio.

Stasera, martedì 17 settembre 2024, prosegue su Rai1, in prima serata, I Leoni di Sicilia, una grande produzione seriale ambientata nella Sicilia del 1800, per l'interpretazione di Michele Riondino, Miriam Leone, circondati da Donatella Finocchiaro, Claudia Pandolfi e un cast molto numeroso, diretto da Paolo Genovese, a partire dal romanzo omonimo di Stefania Auci, sceneggiato da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. La messa in onda sulla tv pubblica arriva un anno dopo l'esclusiva streaming su Disney+, dove tutte le puntate sono disponibili nella sezione per adulti Star. Leggi anche I Leoni di Sicilia: Le nostre video interviste a Paolo Genovese e al cast della serie

I Leoni di Sicilia, qual è la trama della serie con Miriam Leone e Michele Riondino

Ricordate Il gattopardo? Il film di Luchino Visconti da Giuseppe Tomasi di Lampedusa raccontava la necessità dell'aristocrazia di imparentarsi con l'emergente "classe media", per non soccombere econicamente. I Leoni di Sicilia assume il punto di vista opposto, perché è la saga familiare della famiglia Florio, emigrata dalla Calabria a Palermo per cercare fortuna: alla morte del padre, Vincenzo (Michele Riondino) diventa quello che in futuro sarebbe stato definito un "imprenditore", non privo di un gusto per la vendetta verso i nobili che hanno visto lui e i suoi come eterni straccioni. La sua attenzione agli affari sarà incrinata solo dall'amore passionale per Giulia (Miriam Leone), che nella sua arrampicata sociale non potrebbe permettersi di sposare.



I Leoni di Sicilia: Trailer Ufficiale: I Leoni di Sicilia: Il trailer ufficiale della serie Disney+ - HD

I Leoni di Sicilia, le anticipazioni della Seconda Puntata della Fiction con Michele Riondino e Miriam Leone

Gli episodi tre e quattro di I Leoni di Sicilia cominciano ad approfondire la conoscenza e la passione tra i due personaggi centrali della vicenda, Vincenzo e Giulia.

Nel terzo episodio, Vincenzo realizza che per lui esisterà sempre un limite nella società palermitana: non è di famiglia nobiliare, e se non sposerà una donna altolocata rimarrà solo quello che "maneggia i soldi", per quanto siano ormai tanti. Chiede allora a sua madre (Donatella Finocchiaro) di cercargli una possibile sposa tra i nobili della zona, ma un primo tentativo cade nel vuoto, per l'orgoglio di Vincenzo, che disprezza chi non lavora e lo giudica. Il colpo di fulmine è invece con Giulia, figlia di un commerciante milanese a Palermo: sposarla non avrebbe però socialmente senso, con grande dolore di lei. Pur di seguire il loro amore, i due sfidano le convenzioni: Giulia vive in una casa che Vincenzo le compra, come amante.

Nel quarto episodio, la gravidanza di Giulia complica le cose, anche se Vincenzo fa di tutto perché la famiglia di lei non la mandi a partorire lontano, per proteggerne l'onore. Vincenzo promette di sposarla comunque se darà alla luce un figlio maschio come erede, mentre sua madre gli propone invano un'altra nobile pretendente. Quando Giulia dà alla luce una bambina, il rapporto tra i due traballa, mentre il colera si avvicina a Palermo, e Vincenzo è distratto da una soluzione per proteggere i suoi commerci: il rivoluzionario pesce sott'olio. Giulia è di nuovo incinta: sarà un maschio? E se non lo sarà, l'amore dovrà veramente piegarsi al destino?

I Leoni di Sicilia va in onda alle ore 21.30 su Rai1.