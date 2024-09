I Fratelli Corsaro, Anticipazioni: Stasera su Canale5 va in onda la terza puntata della Fiction

Anticipazioni TV

Questa sera, mercoledì 25 settembre 2024, va in onda la terza puntata de I Fratelli Corsaro. Scopriamo insieme quale sarà il nuovo giallo che Fabrizio e Roberto si troveranno a risolvere.

Il nuovo appuntamento con I Fratelli Corsaro ci aspetta questa sera, mercoledì 25 settembre 2024 su Canale5, alle ore 21.30. Fabrizio e Roberto Corsaro, interpretati da Beppe Fiorello e Paolo Briguglia, tornano a farci compagnia in prima serata e con un altro caso da risolvere. Ma cosa succederà nella terza puntata in onda oggi? Scopriamolo insieme con le Anticipazioni Complete del nuovo episodio della Fiction.

I Fratelli Corsaro: Continuano le serate in giallo su Canale5

I Fratelli Corsaro è l’appuntamento del mercoledì sera su Canale5. Beppe Fiorello e Paolo Briguglia sono i protagonisti di un Fiction dai toni gialli, al centro della quale c’è la famiglia, anzi l’amore fraterno di due uomini molto diversi tra loro. Se infatti Fabrizio è un libertino incallito – ma che forse troverà l’amore – un giornalista di cronaca nera, pronto a tutto per avere la notizia, Roberto è invece un uomo posato, un avvocato in giacca e cravatta, innamoratissimo della moglie e pronto a mettere su famiglia. Due anime quasi in contrasto ma con lo stesso fiuto per il crimine. Un mix molto particolare, diverso e nuovo, che si realizza nelle vicende in cui i Fratelli Corsaro si trovano a muoversi e a scontrarsi. Ogni puntata vedrà un nuovo caso da risolvere ma ogni singola storia si scoprirà essere legata all’altra da un filo sottile, il filo rosso del destino che porterà Fabrizio e Roberto a fare i conti con se stessi e con le proprie vite.

I Fratelli Corsaro è ispirata ai romanzi di Salvo Toscano e va in onda ogni mercoledì, in prima serata.

I Fratelli Corsaro Anticipazioni: ecco cosa succederà nella terza puntata in onda su Canale5 il 25 settembre 2024

Un nuovo caso attende I Fratelli Corsaro e niente sarà più come prima. Fabrizio riceverà un compito molto importante ovvero sarà inviato a Castelferro per scrivere un articolo sull’omicidio del funzionario comunale Nicola Prestipino. La morte dell’uomo è al centro di un caso molto delicato e Corsaro dovrà trovare il modo giusto per raccontarlo ai lettori. Il principale sospettato è Fogazza, il sindaco del paese, che chiederà aiuto a Roberto. Cosa deciderà di fare l’avvocato? Accetterà la sua difesa? Questo lo porterà a scontrarsi con suo fratello, alla ricerca della verità e di un possibile scoop?

I Fratelli Corsaro va in onda in prima serata su Canale5