I Fantastici 5: Raoul Bova torna su Canale5 con una Nuova Fiction. Ecco il Video Promo

Raoul Bova torna a vestire i panni di un allenatore sportivo nella nuova Fiction, I Fantastici 5. I protagonisti saranno cinque atleti disabili e il loro coach, alle prese con le fatiche della loro attività sportiva, le loro difficoltà ma anche le passioni. Ecco il Video Promo della Serie.

Raoul Bova torna a vestire di nuovo i panni di un allenatore sportivo. L’attore sarà protagonista de I Fantastici 5, la nuova Fiction prossimamente su Canale5, composta da 8 episodi di circa 50 minuti, prodotta da Lux Vide, per la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Nel cast anche: Gianluca Gobbi, Francesca Cavallin, Gaia Messerklinger, Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D'Antonio, Enea Barozzi, Rachele Luschi e Giulia Patrignani. Scopriamo insieme la trama della Serie e vediamo il Video Promo del nostro prossimo appuntamento serale.





I Fantastici 5: la Trama della Nuova Fiction in arrivo su Canale5

I Fantastici 5, la nuova fiction che ci farà compagnia molto presto su Canale5, vede Raoul Bova vestire i panni di Riccardo Bramanti, allenatore di un gruppo di atleti disabili della Società Sportiva di Atletica Leggera Nova Lux. Riccardo si è dedicato tutta la vita alla sue più grandi passioni, ovvero l’atletica e l’allenamento. Così facendo ha però trascurato sua moglie e le sue figlie, Anna e Giorgia. Con le due, diventate ormai grandi, fatica a entrare in sintonia, visto che – dopo la separazione – le sorelle si sono trasferite in Germania con la loro madre. Purtroppo il destino ha in serbo qualcosa di diverso per Riccardo e le sue figlie. Sei mesi prima dell’inizio della storia, Anna e Giorgia sono rimaste orfane di madre e sono quindi costrette a tornare a vivere con il loro papà, che le ha lasciate bambine e ora le ritrova pronte a diventare donne.

Riccardo dovrà quindi gestire non solo la sua famiglia ma un nuovo impiego. Dovrà infatti lasciare il gruppo di under 12 che segue in un modesto campetto di provincia, per trasferirsi al Centro Sportivo della Nova Lux, una prestigiosa società sportiva, al vertice dell’atletica paralimpica italiana. Dovrà allenare quattro velocisti - sempre sotto i riflettori – e prepararli agli Europei che si svolgeranno dopo tre mesi.

Questi quattro campioni sono:

Greta , amputata e con una protesi alla gamba sinistra

, amputata e con una protesi alla gamba sinistra Christian , sulla sedia a rotelle;

, sulla sedia a rotelle; Elia con difficoltà neuronali legate al movimento;

con difficoltà neuronali legate al movimento; Marzia, non vedente.

Insieme a loro c’è anche Laura, ragazza amputata ad una gamba appena arrivata al centro ma di cui Riccardo intuisce subito le potenzialità.

Insomma quattro superstar dell’atletica e una giovane promessa che per Riccardo saranno l’occasione che stava aspettando da tempo, per raggiungere i massimi livelli. Ma le cose non saranno facili. Il rapporto con i giovani tarderà a decollare e l’allenatore capirà di non godere né della fiducia del presidente della società, Sofia Calabresi, né degli atleti, schivi e individualisti, presi soprattutto dai loro problemi personali e medici ma anche dalle vicende sentimentali che li circondano. Per loro lo sport è tutto e sono disposti a rinunciare a qualsiasi cosa per questa passione. A dare una mano a Riccardo ci saranno Freddie, suo amico di vecchia data e medico della società, ora in sedia a rotelle, ma anche Alessandra, la fisioterapista dei ragazzi, amputata a una gamba.

L’obiettivo di tutti è quello di raggiungere il tetto dell’Europa ma anche ricordare che lo sport è felicità e non ossessione. Per Riccardo ci sarà però un'ulteriore sfida: ricostruire un rapporto con le sue due donne, le sue figlie.

Ecco il Video Promo de I Fantastici 5:

I Fantastici 5 ci aspetta prossimamente su Canale5.