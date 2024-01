I Fantastici 5, Anticipazioni: Stasera su Canale5 va in onda la Seconda Puntata della Fiction con Raoul Bova

Anticipazioni TV

Stasera secondo appuntamento con la Fiction su Canale5, I Fantastici 5. Raoul Bova è Riccardo Bramanti, allenatore e mentore di 4 atleti paralimpici, dotati di grande talento e alla continua ricerca della felicità. Ecco le Anticipazioni della seconda puntata in onda oggi.

Secondo appuntamento questa sera, mercoledì 24 gennaio 2024, con I Fantastici 5. La Fiction va in onda su Canale5 alle ore 21.40 e ci porterà alla scoperta della felicità, quella vera, quella che rende davvero vincenti. Raoul Bova, l’allenatore Riccardo Bramanti, è chiamato a seguire una squadra di quattro supercampioni e promesse dell’atletica paralimpica, che si riveleranno dei giovani problematici, alla ricerca della propria identità e del loro posto nel mondo, come tutti i ragazzi della loro età. Ma scopriamo insieme le Anticipazioni della seconda puntata in onda stasera.

I Fantastici 5: la Trama della nuova Serie con Raoul Bova

I Fantatici 5 è il nuovo appuntamento di Canale5. La serie con Raoul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger e Francesca Cavallin, ci racconta le vicende di Riccardo Bramanti, un esperto allenatore a cui viene affidato il compito di guidare una squadra di fantastici campioni dell’atletica paralimpica, appartenenti al prestigioso club NovaLux di Ancora. Bramanti oltre a dover affrontare questa nuova sfida, la più grande e più attesa, deve riconquistare la fiducia delle sue figlie, persa dopo il divorzio da sua moglie e la partenza di quest'ultima in Germania. Riuscirà a centrare entrambi gli obiettivi della sua vita? E i suoi nuovi allievi, quattro giovani ragazzi alla ricerca del successo ma soprattutto desiderosi di felicità, riusciranno a fidarsi di lui e a diventare dei veri Campioni?

I Fantastici 5, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Seconda Puntata in onda Stasera

Scopriamo insieme cosa succederà nella seconda puntata della Fiction. Ecco le Anticipazioni dei due episodi de I Fantastici 5, in onda stasera su Canale5:

L’arrivo di Riccardo ad Ancona è stato molto problematico. Bramanti ha trovato non solo l’ostilità dei suoi nuovi allievi e quello delle sue figlie, che continuano ad accusarlo di averle abbandonate, ma ha scoperto anche che Sofia lo ha assunto solo per qualche mese e non per tre anni come credeva. Verrà presto sostituito da un allenatore più quotato e la sua attività fungerà solo da tappabuchi.

Riccardo non ha però gettato la spugna; dimostrerà a tutti il suo valore anche a Giorgia e Anna.

Nella seconda puntata, Riccardo dovrà conquistarsi la fiducia dei ragazzi, delusi e amareggiati per quello che è successo a Greta. Bramani insiste e vuole che i suoi ragazzi siano pronti per i Campionati Italiani, che si avvicinano. Gli atleti dovrebbero allenarsi e farlo a ritmi sostenuti ma la scomparsa di uno degli allievi di Riccardo, manda completamente nel pallone l’allenatore.

Christian intanto vede qualcosa di molto strano sul telefono di Isabella mentre l’avvocato di Laura è molto in ansia per l’udienza sull’incidente della sua assistita. Possibile che le cose non siano andate come ricorda la giovane? Anna sarà entusiasta per il suo primo appuntamento con Elia ma Giorgia, che ha capito il gioco del ragazzo, cercherà di metterla in guardia. Purtroppo però tra le due sorelle nascerà un’incomprensione e Giorgia finirà per essere fraintesa.





I Fantastici 5 va in onda dal 17 gennaio 2024 alle ore 21.40 su Canale5.