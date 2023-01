Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 18 Gennaio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Mercoledì 18 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. Trovate anche la programmazione tv adatta ai più piccoli.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Mercoledì 18 Gennaio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo. Trovate anche i programmi adatti ai bambini sui canali tv per i più piccoli.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Mercoledì 18 Gennaio, in prima e seconda serata.

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Mercoldì 18 Gennaio 2023

Chi l'ha visto? : Il mistero Orlandi e il giallo di Tempio Pausania, condotto da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20 su Rai 3

Controcorrente Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Calcio, Supercoppa Italiana - Finale: Milan-Inter , in onda dalle 20 su Canale 5

Speciale Atlantide - Storie di uomini e di mondi: I segreti dell'ultimo padrino , presentato da Andrea Purgatori, in onda dalle 21.15 su La7

Art Night con Neri Marcorè : Inside Renzo Piano Building Workshop, in onda dalle 21.15 su Rai 5

Tali e quali (talent show), in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Drag Race Italia (talent show), in onda dalle 21.20 su Real Time

Ai confini della civiltà (docu-serie), in onda dalle 21.25 su DMAX

Le più grandi meraviglie naturali del mondo (docu-serie), in onda dalle 21.25 su Focus

(docu-serie), in onda dalle 21.25 su Focus

Mixer. Venti anni di televisione e a seguire Storie della TV: 90° minuto (docu-serie), in onda dalle 21.10 su Rai Storia

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

La porta rossa 3 (fiction, serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2

Delitti in paradiso , in onda dalle 21.20 su Rai 4

One Piece , in onda dalle 21.15 su Italia 2

White Collar , in onda dalle 21.30 su La7D

Omicidi a Sandhamn , in onda dalle 21.10 su Giallo

FBI: Most Wanted, in onda dalle 21.10 su Top Crime

