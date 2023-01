Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 19 Gennaio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Giovedì 19 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. Trovate anche la programmazione tv adatta ai più piccoli.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Giovedì 19 Gennaio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo. Trovate anche i programmi adatti ai bambini sui canali tv per i più piccoli.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Giovedì 19 Gennaio, in prima e seconda serata.

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Giovedì 19 Gennaio 2023

Splendida cornice , presentato da Geppi Cucciari, tra gli ospiti della seconda puntata il premio Nobel Giorgio Parisi, in onda dalle 21.20 su Rai 3

Dritto e Rovescio (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Calcio, Coppa Italia - Ottavi di finale: Juventus-Monza , in onda dalle 21 su Canale 5

PiazzaPulita (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.15 su La7

Quelle brave ragazze , Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo viaggiano per la Spagna a bordo di un furgoncino, in onda dalle 21.25 su TV8

Opera lirica: Così fan tutte , di Wolfgang Amadeus Mozart, in onda dalle 21.15 su Rai 5

Vite al limite: e poi (docu-reality), in onda dalle 21.20 su Real Time

Predatori di gemme (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

Universo ai raggi X (docu-serie), in onda dalle 21.25 su Focus

(docu-serie), in onda Il grande viaggio dei Vichinghi (docu-serie), in onda dalle 21.10 su Rai Storia

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

Che Dio ci aiuti 7 (fiction, serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 1

Hawaii Five-0 , in onda dalle 21.20 su Rai 4

Miss Scarlet and the Duke , in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Rosewood , stagione 1 episodi 5 e 6, in onda dalle 21.10 su Giallo

Hamburg Distretto 21, stagione 15 episodi 5 e 6, in onda dalle 21.10 su Top Crime

