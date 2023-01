Che Dio ci aiuti 7: Stasera su Rai 1 la Seconda Puntata della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi

Anticipazioni TV

Ecco le anticipazioni della Seconda Puntata di Che Dio ci aiuti 7, in cui Elena Sofia Ricci riprende il ruolo di Suor Angela, mentre Francesca Chillemi è sempre Azzurra. A convento sono arrivate nuove ragazze e l'austera Suor Teresa, insegnante di teologia.

Dopo una settimana in cui ci è mancata moltissimo, perché eravamo davvero contenti di averla ritrovata, torna oggi, in prima serata su Rai 1, Suor Angela, la protagonista di Che Dio ci aiuti. Giovedì scorso è cominciata la Settima Stagione della fiction, con i primi due episodi. Adesso è la volta della Seconda Puntata e quindi del Terzo e del Quarto Episodio. Siamo sempre ad Assisi e sempre nel Convento degli Angeli, che apre le sue porte a nuove ragazze in cerca non solo di una stanza da affittare ma anche di un aiuto, di un consiglio, se non di una famiglia allargata in cui trovare affetto e solidarietà. Come già saprete, Suor Angela si vedrà di meno in questa stagione, perché Elena Sofia Ricci ha voluto ridurre il suo impegno nella fiction per dedicarsi anche ad altro. Il testimone della protagonista passa dunque ad Azzurra (Francesca Chillemi), che si occuperà con amore di tutte le pecorelle smarrite che incontra.

Che Dio ci aiuti 7 è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction ed è diretta da Francesco Vicario e Isabella Leone. Gli altri interpreti sono Pierpaolo Spollon, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D’Ambra, Filippo De Carli, Valerio di Domenicantonio e la meravigliosa Valeria Fabrizi, che torna a indossare il velo di Suor Costanza.

Chi è Cate Saltalamacchia (Ileana D'Ambra)

Come vi abbiamo promesso in occasione della prima puntata, dedicheremo ogni settimana un piccolo spazio ai nuovi personaggi della fiction. All’inizio della settima stagione facciamo la conoscenza di Cate Saltalamacchia.

Cate arriva al convento con la valigia piena dei poster dei teatri di Broadway. Sogna infatti di cantare in un musical di successo, ma non sa se riuscirà mai a farcela, perché si è sempre sentita inadeguata, bruttina e dalla parte sbagliata. Cate ha l’abitudine di elencare spesso le sue sfortune, però ha avuto il coraggio di disobbedire ai suoi genitori, che vorrebbero farla lavorare nel ristorante di famiglia e hanno fatto un patto con lei: se l’audizione al conservatorio che la ragazza vorrebbe fare dovesse fallire, Cate dirà addio al mondo dello spettacolo. Cate si è sentita morire all’idea di cucinare e servire a tavola, e così non si è nemmeno presentata all’audizione. Per fortuna Azzurra le ha organizzato audizione. Mancano 6 mesi e nel frattempo Cate potrà restare in convento dividendo la camera con Ludovica, che può darle dei consigli su come trovare un lavoretto e perfino diventare una sua amica.

Che Dio ci aiuti 7: dov'eravamo rimasti?

All'inizio della Prima Puntata di Dio ci aiuti 7, la madre superiora del convento non è più Suor Costanza ma Suor Angela, che ha perso parte della sua simpatia e della sua verve per trasformarsi in una suora eccessivamente morigerata, brontolona e maniaca del controllo. Suor Angela ha subito battibeccato con Azzurra. Abbiamo ritrovato anche lo psichiatra Emiliano, in brodo di giuggiole per il suo imminente matrimonio con Elisabetta, da lui chiamata “La donna perfetta”. Ma Elisabetta nascondeva qualcosa, e infatti Azzurra l’ha vista mentre baciava appassionatamente un altro uomo. Emiliano, invece, ha presentato alle suore una sua paziente, Irene, che sembrava molto problematica e dormiva con il figlio Elia dentro la sua automobile. Contravvenendo agli ordini di Emiliano, Suor Angela ha permesso a Irene di passare la notte in una stanza insieme ad Elia. Nel frattempo è arrivata da Parigi Suor Teresa, che insegna Teologia alla Sorbona e che è la sorella di Irene. Teresa sembrava nascondere qualcosa, come Azzurra ha fatto più volte notare a Suor Angela. L’indomani Irene ed Elia sono scomparsi. Sono fuggiti dal convento e hanno avuto un brutto incidente di macchina, che ha lasciato Irene in condizioni critiche. Nel frattempo Emiliano ha scoperto il tradimento e si è trasformato in un bad boy. Metà convento lo ha preso in giro, ma lui ha giurato che non tornerà sui propri passi. Sempre al convento sono arrivate due nuove ragazze: Cate e Ludovica. La prima sogna di entrare in conservatorio, la seconda di diventare un brillante avvocato. Ludovica in realtà si trova ad Assisi perché sua madre è in un carcere là vicino. Infine è stata accolta dalle suore una ragazza chiamata Sara, a cui Elia si è molto affezionato. Sara ha ricevuto minacciose telefonate e ha litigato con Emiliano, che ha fatto il duro con lei. Tornando a Suor Teresa, incalzata da Azzurra e Suor Angela, ha confessato di aver avuto una madre suicida e che, quando questa è morta, Irene ha sofferto molto. Nel frattempo le condizioni di Irene sono peggiorate e, prima di morire, la giovane donna ha detto a sua sorella che Elia non è suo figlio. Suor Angela, infine, è stata rimproverata dal vescovo per la sua leggerezza con Irene ed Elia.

Che Dio ci aiuti 7: Anticipazioni della Seconda Puntata

La Seconda Puntata della settima stagione di Che Dio ci aiuti è composta da due episodi: Restare o partire? e Progetti.

Restare o partire?

Rimproverata dal Vescovo, Suor Angela cerca di non pensare a ciò che ha fatto dedicandosi alle ragazze da poco arrivate nel convento. A Ludovica prova a insegnare a lasciarsi andare un po’ di più, mentre tenta di convincere Cate a dedicarsi al coro dei bambini. Convinta che Sara si sia cacciata nei guai, la suora inizia a pedinarla insieme a Emiliano, che sente anche lui puzza di bruciato. Quanto ad Azzurra, è dispiaciuta per Suor Angela e tenta in ogni modo di scagionarla dalle sue colpe. Suor Teresa, infine, dopo aver scoperto che il piccolo Elia non è il suo vero nipote, decide di trattenersi ad Assisi fino a data da destinarsi.

Progetti

Azzurra non è contenta di come stanno andando le cose al convento e vorrebbe che tutto tornasse esattamente come prima., mentre Suor Teresa, determinata a rispettare la volontà della sorella, comincia a darsi da fare, nella speranza di tornare appena possibile a Parigi. Nel frattempo Ludovica si sente in colpa per aver rubato il portafoglio al barista Ettore e Cate non sa bene cosa fare della propria vita. Sara si prende amorevolmente cura di Elia e intanto litiga con Emiliano.

Appuntamento dunque Questa Sera in Prima Serata su Rai 1 con la Seconda Puntata di Che Dio ci aiuti 7.