Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, venerdì 28 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Trentottesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Oggi, venerdì 28 gennaio 2022, trentottesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, venerdì 28 gennaio 2022, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Due nuovi ingressi nella Casa di Gf Vip: Gianluca Costantino e Antonio Medugno varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo. Quale sarà la reazione dei “vipponi” e soprattutto delle "vippone"?

Gianluca è un giovane è un modello, personal trainer e consulente finanziario, è anche un grande amico di Alessandro Basciano. Antonio è un giovane modello di 23 anni, tra i famosi titoker italiani.

Quelli appena trascorsi sono stati giorni complicati per Soleil Sorge che si sente da sola contro tutti. A turbare più di tutto Soleil è probabilmente l’allontanamento da Manila Nazzaro con cui si era creata una bella amicizia. L'ex corteggiatrice e la Nazzaro, nel corso della settimana appena conclusa hanno avuto diversi scontri e l'ex Miss Italia ha dichiarato di non avere più stima per la Sorge. La vicinanza di Manila a Delia però ha rotto l’idillio e le due continuano a discutere e ad avere attriti.

Emozionante sorpresa per Soleil che incontrerà la zia e l’amatissimo cagnolino Simba.

In questi giorni Delia Duran ha raccontato molto della sua vita e della storia con Alex Belli. La donna ha parlato in modo decisamente esplicito della propria vita sessuale e della sua idea di amore.

Al televoto: Barù, Federica Calemme e Nathaly Caldonazzo. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

L'appuntamento con la trentottesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.