Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 21 febbraio 2022

Stasera, lunedì 21 febbraio 2022, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Stasera riflettori puntati sulla turbolenta, e ormai cosiddetta, "notte jungle". Nel corso del weekend, i “vipponi” hanno dato vita a un’eccezionale festa a tema che ha lasciato pesantissimi strascichi. Il party ha rimesso in discussione amicizie, amori ed equilibri, creando malumori e lasciando emergere inaspettate confessioni. Protagonista assoluto della serata è stato il triangolo amoroso "Soleil Alex Delia" . Oltre ad un appassionato bacio tra le due donne, c'è stato un acceso litigio tra Belli e la Sorge che ha probabilmente messo la parola fine alla loro amicizia. Durante lo scontro inoltre, Soleil ha ammesso di essere innamorata di Alex. "Sono sconvolto a rivedere le immagini. Mentre Soleil confessa ad Alex di essere innamorata, Delia origlia facendo finta di farsi la doccia”. ha dichirato Alfonso Signorini.

Nelle scorse ore è emersa una Jessica Selassié inedita, come non l’avevamo mai vista. Complice certamente anche la cotta che ha per Barù con il quale le cose sembrano, piano piano, trovare una forma nuova.

Al televoto: Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

