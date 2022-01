Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 10 gennaio

Anticipazioni TV

Trentatreesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Oggi, lunedì 10 gennaio 2022, trentatreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, lunedì 10 gennaio 2022, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opionioniste.

In Casa, dopo il comunicato letto dal conduttore durante l'ultimo appuntamento, l'atmosfera è più tranquilla e non ci sono stati i consueti litigi. Tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, è scoccato il primo bacio sotto gli occhi indiscreti delle telecamere. I gieffini si sono infatti baciati sotto le coperte. Il Grande Fratello mosterà loro le immagini per commentarle?

Tensioni invece per la coppia formata da Alessandro Basciano e Shopie Codegoni spesso alle prese con dissapori e litigi.

Grandi emozioni per Giucas Casella che nella Casa ha manifestato il desiderio di sposare Valeria, la sua compagna di 40 anni di vita. Questa sera, la donna gli farà una dolcissima sorpresa.

Nel corso della puntata di venerdì scorso, Carmen Russo ha scoperto che suo marito Enzo Paolo Turchi e Nathaly Caldonazzo si conoscono bene, tanto che lui l’avrebbe invitata anni fa al loro matrimonio. Proprio Enzo Paolo stasera svelerà il mistero della conoscenza con la showgirl.

Delia Duran sarà in collegamento dall’hotel nel quale sta effettuando il periodo di quarantena previsto prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà.

In nomination: Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Quale sarà il verdetto del televoto?

L'appuntamento con la trentatreesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.