Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera: il ritorno di Clizia Incorvaia e Ginevra Lamborghini

Oggi, lunedì 28 novembre 2022, andrà in onda il diciannovesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 28 novembre 2022, in prima serata su Canale 5, diciannovesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Con il rientro di tutti i concorrenti nella Casa, gli equilibri tornano a infuocarsi. A tenere banco, tra le altre cose, è la fine della liason tra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli: una storia d’amore già al capolinea? C’è chi è pronto a giurarci.

Nella Casa entrerà nuovamente Ginevra Lamborghini per avere un confronto (definitivo?) con Antonino, il quale di recente ha ammesso che tra tutte le gieffine che ha avuto modo di conoscere, avrebbe piacere a risentire proprio lei. Per Ginevra si preannuncia una puntata con altre sorprese.

Per i vipponi ci saranno provvedimenti in arrivo? Hanno fatto infatti molto discutere le dichiarazioni di Charlie Gnocchi nei confronti di Oriana Marzoli. Il 59enne romagnolo ha parlato della venezuelana in modo particolarmente sgradevole e volgare. E se in passato esternazioni simili sono state punite ( come nel caso di Salvo Veneziani durante la quarta edizione) per par condicio dovrebbe subire un provvedimento anche Gnocchi.

Due importanti sorprese attendono stasera gli inquilini della Casa, in particolare Micol Incorvaia e Patrizia Rossetti. La prima avrà modo di ritrovare la sorella Clizia che torna nel loft di Cinecittà, già galeotto per la sua vita, anche per dire la sua a chi attacca Micol. Per la Rossetti, invece, una grande emozione: le parole di suo padre.

Al televoto: Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino e Nikita Pelizon. Chi sarà il preferito del pubblico? (Qui, per leggere i sondaggi)

L'appuntamento con la diciannovesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

