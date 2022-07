Grand Hotel, da stasera al via la Terza Stagione: Ecco le Anticipazioni della Prima Puntata del 22 luglio 2022

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nel primo e nel secondo episodio del terzo capitolo della serie televisiva spagnola, Grand Hotel - Intrighi e Passioni, in onda stasera, 22 luglio 2022, su Canale 5!

A distanza di un anno, torna su Canale 5 Grand Hotel - Intrighi e Passioni, con le ultime ed elettrizzanti puntate. Ecco dove eravamo rimasti, e che cosa accadrà nel primo e nel secondo episodio del terzo capitolo della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner in onda stasera.

Grand Hotel: Oggi 22 luglio 2022 la serie TV spagnola torna su Canale 5

Stasera, venerdì 22 luglio 2022, verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset il primo ed il secondo episodio della terza stagione di Grand Hotel - Intrighi e passioni. Dopo quasi un anno, quindi, avremo modo di scoprire come andrà a finire tra Julio ed Alicia, i protagonisti della serie TV spagnola che ha appassionato innumerevoli telespettatori italiani. Nel 2021, con l'arrivo dell'autunno, infatti, la messa in onda delle puntate di Grand Hotel era stata sospesa; oggi, finalmente, i personaggi che animano la struttura alberghiera torneranno a tenerci compagnia nel corso della serata. Tra di essi, inoltre, un nuovo ingresso: Maite, l'avvocatessa che è interpretata da Megan Montaner, la famosa Pepa de Il Segreto!

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Il 31 dicembre del 1906, sullo scoccare della mezzanotte, le guardie carcerarie stanno per fucilare il disertore Javier, mentre Julio sta raggiungendo come una furia cieca Diego: ha appena appreso con sgomento che l'uomo ha abusato sessualmente di Alicia. Quest'ultima sta inseguendo l'amato, nel tentativo di fermarlo prima che commetta una scelleratezza; tuttavia, proprio quando entrambi sono ad un passo dal Murquia, un'esplosione fa saltare tutto in aria. L'ordigno ha devastato la struttura alberghiera che, ormai, non appartiene più a Donna Teresa: per uscire di prigione, accusata di aver assassinato con l'arsenico il marito, Don Carlos, ha dovuto cedere il Grand Hotel al genero.

Grand Hotel: Le Trame del Primo e del Secondo Episodio della Terza Stagione

Al Grand Hotel, proprio a Capodanno, è esplosa una bomba. La struttura alberghiera è ridotta in macerie. Julio, fortunatamente, è ancora vivo, ma ferito ed in preda alla disperazione: di Alicia non c'è più traccia. Il ragazzo non fa che domandarsi se sia morta, ed il ritrovamento del corpo sia soltanto una questione di tempo, oppure se qualcuno l'abbia rapita. Mentre l'Olmedo vuole ritrovare la fanciulla che ama, c'è chi, pur dichiarandosene innamorato, non si scomoderà a cercarla: Diego mostra una lettera in cui l'Alarcon ha ammesso di avere un amante. Per lui è una prova del suo allontanamento spontaneo. Tuttavia, né il protagonista né il detective Ayala gli credono. Ad aiutare Julio, però, oltre al poliziotto, ci pensa anche Maite, un'avvocatessa che sa fa il fatto suo, e che è amica della scomparsa. D'altra parte, all'improvviso Alicia sbucherà dal nulla, tornerà all'hotel e si metterà subito all'opera: lei e l'amato cameriere devono progettare una fuga insieme. Nel frattempo, Donna Teresa sta provando a combinare le nozze tra Javier ed una ricca ereditiera; peccato che il giovane abbia perso la testa per Laura, una semplice infermiera. Belen, invece, si riavvicina ad Andres, sperando che non chieda l'annullamento del matrimonio: ora che sa che il figlio di Angela è anche figlio di Don Carlos, ha intenzione di riprenderselo. Intanto, Cecilia sta facendo una proposta a Diego: è intenzionata a rilevare l'albergo! Per finire, Sofia, sempre più in crisi con Alfredo, trova conforto nella religione, e nella fattispecie nel nuovo parroco, Grau...

Il primo ed il secondo episodio della terza stagione di Grand Hotel - Intrighi e Passioni va in onda questa sera, venerdì 22 luglio 2022, alle 21.20 su Canale 5.