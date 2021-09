Grand Hotel Cancellato: Ecco perché non andrà più in onda e le Trame delle Puntate Sospese...

Anticipazioni TV

Questa sera Canale 5 non trasmetterà la serie TV spagnola che ha appassionato gli italiani. Tuttavia, restano ancora 14 episodi di Grand Hotel in cui accadrà di tutto... Vuoi scoprire perché è stata sospesa la messa in onda e che cosa succede nelle puntate mancanti? Continua a leggere!

Benché manchino ancora 14 episodi per l'atteso finale, questa sera, a differenza delle passate domeniche, Julio, Alicia e gli altri personaggi che animano il Grand Hotel non ci terranno compagnia. Ma perché? E che cosa accadrà nelle puntate che, almeno per ora, non vedremo?

Grande Hotel: Ecco perché non andrà più in onda

Domenica scorsa, il 5 settembre 2021, è andata in onda quella che, almeno al momento, è l'ultima puntata di Grand Hotel che vedremo in Italia. Infatti, benché restino ancora altri numerosi ed elettrizzanti episodi, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso che la serie TV spagnola con Yon Gonzalez, Amaia Salamanca e Pedro Alonso, dovesse prendersi una pausa. A quanto pare, i fan di Grand Hotel non hanno nulla da temere, bensì devono soltanto avere un po' di pazienza: potranno continuare a seguire gli sviluppi delle intricate vicende che hanno per protagonisti Julio ed Alicia la prossima estate. Così, dovremo attendere il 2022 per assistere, ad esempio, all'arrivo di un nuovo e determinante personaggio: Maite, l'amica dell'Alarcon, interpretata da Megan Montaner, la famosa Pepa de Il Segreto!

Grand Hotel: Dove siamo rimasti...

Il 31 dicembre del 1906, sullo scoccare della mezzanotte, le guardie carcerarie stanno per fucilare il disertore Javier, mentre Julio sta raggiungendo come una furia cieca Diego, dopo aver scoperto che l'uomo ha violentato Alicia. Quest'ultima sta inseguendo l'amato, sperando di riuscire a fermarlo prima che sia troppo tardi, ma, proprio quando entrambi sono ad un passo dal Murquia, un'esplosione li fa saltare tutti in aria. L'ordigno ha devastato la struttura alberghiera, che, ormai, non appartiene più a Donna Teresa: per uscire di prigione, accusata di aver assassinato con l'arsenico il marito, Don Carlos, ha dovuto cedere il Grand Hotel allo spietato genero.

Grand Hotel: Le Anticipazioni delle Puntate Sospese

In seguito all'esplosione, Diego si ritrova a dover fare i conti con la distruzione del suo hotel, ma anche e soprattutto con la sparizione di Alicia: nessuno sa che fine abbia fatto la giovane donna. Il nuovo proprietario dell'albergo, tra l'altro, è furente con lei, perché, prima di svanire nel nulla, gli ha confessato di essere innamorata di un altro uomo... e secondo il Murquia l'amante dell'Alarcon è Julio. Ben presto, la moglie tornerà al Grand Hotel, più convinta che mai di voler continuare a viversi la sua storia d'amore con il protagonista. Il marito di Alicia non fa che destreggiarsi tra i problemi: oltre all'infedele consorte, ci sono Celia Velledur, pronta a fargli un'allettante proposta, bramosa di mettere le mani sulla struttura alberghiera, e Donna Teresa , determinata a vendicarsi di lui. Intanto, in hotel arriva Maite, un'amica della protagonista, la quale aiuterà quest'ultima e l'Olmedo a scoprire qual è la vera identità di Diego. L'uomo, infatti, non è chi ha sempre detto di essere. Se i tre riuscissero a dimostrarlo, l'Alarcon potrebbe finalmente richiedere l'annullamento dell'infausto matrimonio. Tuttavia, nonostante stia dalla parte dei due innamorati, nel frattempo Maite si è involontariamente innamorata del bel cameriere. Sofia, invece, è sempre più infelice al fianco del consorte Alfredo, e comincia a sentirsi attratta da Grau, il sacerdote che celebra le strambe nozze tra il fratello, Javier, e l'ereditiera Laura Elvira Montenegro Rovinia. Per finire, Andres, il figlio illegittimo di Don Carlos, nonché migliore amico di Julio, vorrebbe godersi la sua relazione amorosa con Camila, ma c'è qualcuno che è disposto a tutto pur d'impedirglielo: Belen, la machiavellica coniuge che, dal momento che lui è stato riconosciuto come un Alarcon, vuole riprenderselo.