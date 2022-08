Grand Hotel 3 Anticipazioni 19 agosto 2022: La Quinta Puntata in onda Stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Ecco che cosa accadrà nella quinta puntata del terzo capitolo della serie televisiva spagnola, Grand Hotel - Intrighi e Passioni!

Dopo la quarta puntata di Grand Hotel - Intrighi e Passioni, andata in onda venerdì 12 agosto 2022, stasera venerdì 19 agosto 2022, alle 21.20 su Canale 5, verrà trasmesso il nuovo episodio del terzo capitolo della serie TV spagnola con Yon Gonzalez Luna, Pedro Alonso e Megan Montaner.

Grand Hotel: Dove eravamo rimasti...

Al Grand Hotel è scoppiato il caos: Andres, proprio il giorno dell'asta, in presenza di giornalisti e fotografi, ha dichiarato pubblicamente di aver assassinato Belen. In realtà, il giovane non si ricorda che cosa sia successo quella notte, ma è convinto di avere le mani sporche di sangue e, quindi, la sua coscienza gli impone di costituirsi. Allora, mentre la struttura alberghiera e la famiglia Alarcon vengono investiti da questo scandalo, arriva a Cantaloa un nuovo investigatore che cercherà di far condannare Andres alla pena di morte. Intanto, Maite assume la difesa dello sventurato, ed incontra diversi ostacoli lungo il suo cammino. Angela, pur di veder tornare Andres in libertà, arriva addirittura a minacciare Donna Teresa. Julio ed Alicia stanno provando a dare il loro contributo affinché il loro amico venga scarcerato. Il trio, però, continua anche a seguire gli enigmatici indizi che fa recapitare loro il misterioso individuo che è determinato a rovinare Diego. L'avvocatessa, il cameriere e l'ereditiera, grazie a lui - o lei - arrivano in un giardino dove è sepolto un corpo. Sofia, invece, vorrebbe rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio in crisi con Alfredo, ma non riuscirà a resistere e si abbandonerà alla passione con Padre Grau. Nel frattempo, Laura, sempre più ambigua, porta avanti la sua relazione amorosa con il marito, Javier; tuttavia, l'arrivo di Clara complicherà le cose tra di loro. Diego scopre che a tenerlo in pugno è una donna legata al suo passato, e si mette ad indagare. Il terribile direttore potrebbe così entrare a conoscenza di verità che, forse, avrebbe preferito restassero sepolte...

Grand Hotel: Le Trame del Nono e Decimo Episodio della Terza Stagione

Alicia sta vivendo un incubo ad occhi aperti. La bionda non sa come comportarsi con Diego, né tantomeno con Donna Teresa. La Alarcon ha preso coscienza definitivamente di essere sposata con un uomo pericoloso, ma ha anche preso coscienza di avere una madre priva di scrupoli. La giovane donna è infatti tormentata da un pensiero: dovrebbe andare alla polizia per denunciare Donna Teresa per l'omicidio di Celia Velledur? Nel frattempo Julio e Maite stanno provando a fare del loro meglio per riuscire ad impedire all'ispettore capo Bazan di ottenere che Andres venga condannato a morte. Angela, ovviamente, è disposta a tutto pur di far scagionare suo figlio. Persino Ayala si sta dedicando anima e corpo al perseguimento di tale scopo. Nonostante gli sforzi di tutti, alla fine, il verdetto è inevitabile: Andres, il quale si è costituito per l'assassinio di Belen, verrà giustiziato. Il fratello della defunta Cristina è disperato, tanto perché dovrà ben presto dire addio ad Andres, il suo migliore amico, quanto perché è ormai convinto che Alicia non divorzierà mai dal Murquia. Nel frattempo, il detective, che ha sempre avuto dei dubbi sull'ispettore capo, sta investigando, e, soprattutto, sta architettando un piano affinché Andres scampi alla pena capitale. Al Grand Hotel, Laura è certa di ciò che desidera: vuole un figlio da Javier. Quest'ultimo, d'altro canto, non condivide con la moglie questo sogno. Intanto, Donna Elisa è determinata a scoprire se Sofia tradisce suo figlio, Alfredo. La signora, allora, interroga Padre Grau, spingendolo ad infrangere il segreto della confessione. Donna Elisa, però, entra a conoscenza di un pettegolezzo che ha iniziato a circolare a Cantaloa: il parroco ha un'amante segreta!

