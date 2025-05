Gerri: stasera su Rai 1 la prima puntata della serie con Giulio Beranek tratta dai libri di Giorgia Lepore

Anticipazioni TV

Inizia questa sera sui Rai 1 Gerri, la serie ispirata ai romanzi di Giorgia Lepore dedicati alle indagini dell'Ispettore Gregorio Esposito detto Gerri. Lo interpreta Giulio Beranek, che lo rende un personaggio affascinante e misterioso.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, comincia una nuova serie intitolata Gerri che prende spunto dai romanzi di Gorgia Lepore con protagonista l'Ispettore Gregorio Esposito detto Gerri, che investiga nella cittadina pugliese di Trani e ha alle spalle un passato doloroso. Cresciuto in una casa-famiglia, Gerri ha origini Rom ma non sa nulla dei suoi genitori. La solitudine lo ha reso malinconico, e sono innumerevoli le donne che si innamorano di lui e lo vorrebbero accanto per la vita. Gerri però è allergico ai legami sentimentali. Si interessa alle persone più fragili, in primis le vittime degli omicidi su cui si trova a indagare. Sul lavoro non tutti lo amano, ma il suo capo Alfredo Marinetti lo considera un figlio e sa che pochi hanno il suo fiuto, e quindi lo difende a spada tratta da chi lo critica o non lo capisce.

Diretta da Giuseppe Bonito, Gerri ha come interprete principale Giulio Beranek, affiancato da Valentina Romani, Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller. La serie è prodotta da Cattleya e Rai Fiction ed è suddivisa in quattro puntate o episodi. Si comincia oggi, 5 maggio, con I figli sono pezzi di cuore, che ha la durata e le caratteristiche di un vero e proprio film, che racconta un caso piuttosto spinoso da risolvere: quello di una ragazza trovata morta e in posizione fetale su una spiaggia.

Dicono di Gerri al secolo Gregorio Esposito

A trasformare i romanzi di Giorgia Lepore in sceneggiature sono state Donatella Diamante e Sofia Assirelli. Si sono innamorate subito del personaggio, che hanno voluto descrivere così:

Trent'anni, occhi profondi e malinconici e silenzi inospitali per chiunque, Gerri Esposito ha costantemente l’aria di qualcuno capitato nella storia sbagliata, e forse è proprio così. Noi, invece, siamo onorate di essere entrate nella sua, di storia (…) Gerri è un uomo e un poliziotto anomalo di cui ci piacciono in particolare le contraddizioni. In sé racchiude le voglie di un bambino mai davvero cresciuto e il padre autoritario che non ha mai avuto, ogni suo gesto è il campo di battaglia di forze contrapposte: un istinto confusionario e libertario e una disciplina ferrea, sia in ambito professionale che sentimentale.

Giuseppe Bonito, invece, ne parla in questi termini:

La voragine affettiva che ha vissuto da bambino continua a viverla anche da adulto: "Perché?". Quel "Perché?" è il carburante narrativo della nostra serie. Gerri adulto non ha ancora lasciato andare Gerri bambino, sa che deve trovare una risposta a quel "Perché?", anche se dolorosa. Lo deve a quel bambino. Ho sempre pensato a Gerri come a una sorta di romanzo di formazione, seppur vissuto da un uomo di 35 anni.

Gerri: Anticipazioni della prima puntata

La prima puntata della serie Gerri si intitola dunque I figli sono pezzi di cuore.

Su una spiaggia deserta viene ritrovato il corpo senza vita di una ragazza: si chiama Rossella Albani e suo padre è uno degli avvocati più importanti della città. Gli Albani hanno soldi e potere, e il sospetto è che tramino o facciano affari illeciti con altre famiglie potenti di Trani, in particolare la famiglia Longo e quella del senatore La Guardia. Gerri però decide di seguire un'altra pista, legata all'amica del cuore di Rossella, che si chiama Lavinia e che dà all'Ispettore Esposito informazioni davvero preziose. Nel frattempo Marinetti decide di investigare sul passato di Gerri.

Appuntamento dunque questa sera, in prima serata su Rai 1, con la prima puntata di Gerri.