Gerri: Ecco il trailer della Nuova Serie Crime di Rai1 con Giulio Beranek e Valentina Romani in arrivo il 5 maggio 2025

Anticipazioni TV

Un nuovo crime sta per arrivare su Rai1. Scopriamo il trailer di Gerri, la fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani su Rai1 dal 5 maggio 2025.

Gerri sta arrivando! La nuova serie crime con Giulio Beranek e Valentina Romani, prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios - in collaborazione con Rai Fiction, sarà su Rai1 dal prossimo 5 maggio 2025.

La serie, girata interamente in Puglia, è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore ed è scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti, per la regia di Giuseppe Bonito e per la distribuzione internazionale di Rai Com. Lo scorso 27 marzo 2025 è stata presentata al Bif&st nella sezione Eventi speciali alla presenza del regista Giuseppe Bonito e del protagonista Giulio Beranek. Scopriamo qualcosa in più su questo nuovo appuntamento serale con il giallo.

Gerri: ecco la Trama e il Trailer Ufficiale della Serie

Gerri arriverà su Rai1 il prossimo 5 maggio 2025. Giulio Beranek interpreta Gerri, un uomo di trent’anni, occhi profondi e malinconici. Il nostro protagonista ha l’aria di chi è capitato in una storia sbagliata e in effetti è proprio così. Giulio è un ispettore di polizia di origine rom, studia metodicamente i casi delle sue indagini, prende appunti ma poi si lancia in decisioni avventate a volte risolutive altre pericolose. Ma soprattutto è sempre in bilico tra presente e passato. Innamorato del genere femminile riesce ad affascinare le donne; l’unica che gli resiste è viceispettrice Lea Coen (Valentina Romani), che – intuendo che è un uomo fondamentalmente irrisolto - non vuole avere nulla a che fare con lui se non per lavoro. Lea ha centrato il punto. Dietro la sua corazza affascinante e risoluta, Gerri nasconde un animo inquieto, segnato da un passato misterioso tutto da scoprire.

Una storia intrigante che stuzzica la nostra curiosità così come il trailer ufficiale che vi mostriamo qui sotto:

Nel cast oltre a Giulio Beranek e Valentina Romani ci sono: Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller.