Gerri, Giulio Beranek ci parla della serie: "Vi presento il mio ispettore shabby chic"

Anticipazioni TV

Ospite del Procida Film Festival 2024, Giulio Beranek ha presentato la prima puntata di Gerri, attesa serie tv che debutterà prossimamente sul piccolo schermo, per la precisione su Rai 1. Abbiamo intervistato l'attore.

L'edizione 2024 del Procida Film Festival è anche l'occasione per conoscere il cinema che verrà e soprattutto le serie che vedremo in un futuro non troppo lontano. Fra queste c'è l'attesa Gerri, che porta sul piccolo schermo, per la precisione su Rai 1, un personaggio nato dalla fantasia di Giorgia Lepore e protagonista di un ciclo di romanzi. Parliamo di Gregorio Esposito detto Gerri, uno degli investigatori più cupi della letteratura noir italiana, che ha alle spalle un passato doloroso e che vede sempre il bicchiere mezzo vuoto.

Diretta da Giuseppe Bonito e suddivisa in 8 puntate, articolate ciascuna in 2 episodi, Gerri vede protagonista Giulio Beranek, attore di cinema e televisione che ricordiamo ad esempio in Marpiccolo, Una questione privata, Tutto può succedere e Vivi e lascia vivere. Invitato dal direttore del festival Beppe Convertini, è arrivato a Procida e subito è stato invitato a presentare la serie al pubblico del cinema Procida Hall. Poco prima dell'inizio della soirée, lo abbiamo fermato e, su una panchina davanti al porto dell'isola, con gozzetti e barche a vela alle spalle, ci siamo fatti raccontare qualcosa di Gerri Esposito e delle sue indagini, cominciando dai libri di Giorgia Lepore. "Appena il regista Giuseppe Bonito ha saputo che mi avevano dato il ruolo" - ci ha spiegato Beranek - "mi ha sconsigliato di leggere i romanzi, perché desiderava che restassi fedele alla sceneggiatura, che ovviamente rispettava i libri, anche se alcune cose erano state edulcorate, perché si tratta pur sempre di una prima serata. Ammetto di avergli disobbedito e di aver letto i romanzi, perché sentivo la necessità di conoscere il Gerri Esposito di Giorgia, e comunque, partendo da lì, avrei potuto fare in seguito un lavoro di sottrazione. Più che un poliziesco o un noir, Gerri è un racconto nero, perché nei romanzi di Giorgia è molto forte la componente autodistruttiva dei personaggi. Gregorio Esposito è un bambino orfano cresciuto con una suora laica e da un prete di strada a Napoli, e ricorda in maniera abbastanza vivida il suo abbandono. Il personaggio è logorato dalla ricerca della propria appartenenza. Nella serie abbiamo diversi casi che accompagnano la narrazione, continuamente attraversata dalle domande del protagonista: "Chi sono?", "Da dove vengo?", "Dove sto andando?".

Gerri ha un'origine rom. Non si parla molto di rom nelle serie tv italiane: forse perché si tratta di un argomento scomodo?

Proprio così, e infatti la cosa che mi ha colpito tantissimo dei libri e della serie è il fatto che si racconta una storia di integrazione attraverso un poliziesco. Gerri ha una provenienza rom ed è un cittadino italiano a tutti gli effetti, che è riuscito a diventare poliziotto/ispettore perché ha grande talento e ha avuto un incontro fortunoso con il suo ispettore capo quando questo era giovane e stava a Catania. L'ispettore capo ha deciso di portarlo con sé a Trani, dove Gregorio dovrà fare i conti con una sorta di cameratismo da quartiere che imperversa nella centrale di polizia in cui si trova a lavorare. Abbiamo dunque un percorso di formazione che va a braccetto con il percorso di autodistruzione di Gregorio, dal momento che Gerri ha bisogno di farsi del male perché è l’unica strada che conosce. In Italia i rom sono un argomento tabù e non a caso siamo una delle nazioni che ha meno rom in assoluto. Ormai sono di terza, quarta generazione e sono stanziali, e per questo fa paura l'idea di dover riconoscere come italiano, e quindi come simile a noi, un individuo con un'origine del genere. Si tratta di una forma di pregiudizio che conosco bene, perché sono di famiglia circense, e rammento che la prima cosa che ci dicevano quando ci fermavamo da qualche parte era: "Ecco gli zingari", cosa che noi non eravamo, e infatti facevo parte della famiglia Togni. Però posso confermare che la paura del diverso è ancora ben presente nel mondo di oggi.

L'aver fatto parte di una famiglia di circensi ha influenzato la tua recitazione?

Il circo è stato il mio personale Centro Sperimentale di Cinematografia, anzi, il circo e il luna park. Sono nato a Putignano ma non ci ho mai vissuto, perché in quel periodo il circo della mia famiglia si trovava là, poi abbiamo vissuto spostandoci continuamente. Ancora oggi la mia famiglia si muove fra la Grecia, la Turchia e la Puglia, per questo mi definisco pugliese. Il luogo in cui sono rimasto più fermo è tuttavia Atene. Posso dire che sono cittadino del mondo e che l'unico posto che meriterebbe la dicitura luogo di nascita sul mio documento è "luna park". In ogni modo di quell’esperienza mi porto dietro l'elasticità, sia mentale che del corpo.

Elasticità mentale in che senso?

Nel senso che, siccome sei ospite praticamente ovunque, sei abituato a essere educato e a pretendere che gli altri lo siano con te, e questo è l'atteggiamento che ho con i miei personaggi, nei quali entro in punta di piedi. Se non avessi avuto la storia che ho, probabilmente non avrei avuto questo tipo di delicatezza. Spesso la gente è spaventata dai nomadi, ma le persone che non appartengono a nessun posto sono di norma le più rispettose che ci siano, quindi posso dire che l'infanzia che ho avuto è stata davvero la mia scuola di recitazione, e perciò mi considero molto fortunato.

Una delle caratteristiche principali di Gerri è la sua indeterminatezza. Come influenza il suo metodo di lavoro questa caratteristica?

L'indeterminatezza di Gregorio lo porta a condurre le indagini in maniera compulsiva, confusa e frenetica, proprio perché non riesce a scindere i casi che prova a risolvere dalla sua storia personale, come invece farebbe un buon poliziotto. Gerri indaga prevalentemente sugli infanticidi, sui rapimenti di minore e sulle violenze sulle donne, e in ogni bambino vede Gregorio Esposito abbandonato e in ogni donna sua madre che probabilmente è stata picchiata o ha avuto dei problemi che l'hanno costretta ad abbandonare il figlio. Gerri si fa prendere visceralmente dalle indagini, creando ovviamente tanti problemi all'ispettore capo perché non rispetta il protocollo. Ma il suo istinto e questo modo impulsivo di approcciare i casi da risolvere alla fine lo fanno vincere. Infatti l'ispettore capo Marinetti, che è interpretato da Fabrizio Ferracane, sa benissimo che, nel momento in cui Gregorio sta partendo per la tangente, è vicinissimo a risolvere un caso. La cosa forse più bella della serie è il rapporto tra Gerri e Marinetti. Ti fa battere il cuore. Ferracane ha dato tutto sé stesso al personaggio e io, osservandolo, ho imparato moltissimo.

Visto che Gregorio Esposito è così tetro, mi incuriosisce sapere come e se il personaggio ha influenzato la messa in scena della serie.

Lo stile è nuovo. Un assaggio del look della serie lo può dare Brennero, perché in entrambi i casi la regia è di Giuseppe Bonito. L'ambientazione è la parte alta della Puglia, quindi la provincia di Barletta, Andria, Trani, Margherita di Savoia, e ci sono delle splendide inquadrature con le saline di Margherita di Savoia: un posto bellissimo in cui da bambino andavo con il circo della mia famiglia, infatti rivederlo dopo 20 anni è stato destabilizzante. Devo quindi ammettere che ho vissuto davvero lo straniamento che vive Gregorio Esposito. Gerri sembra una serie nordica, una serie belga, il look è molto cool e la fotografia è straordinaria. Gerri ha il passo di una produzione cinematografica. Inoltre è una serie di attori, perché c’è un cast fenomenale: Valentina Romani, Massimo Wertmüller​, il già citato Ferracane. Sono tutti davvero ravi, e nonostante al centro di tutto ci sia Gerri che è un buco nero, mi sento di dire che ci troviamo di fronte a una serie corale, perché tutti i personaggi sono ben sviluppati.

Vista la disperazione del personaggio, com'è il look di Gerri?

Diciamo che Gerri è shabby chic e che ha qualcosa di Vincent Gallo. Spero che venga accolto con amore. Mi rendo conto che chi si avvicina a questo tipo di visione possa sentirsi un po’ spaesato, e quindi non ho difficoltà a dire che siamo anni luce distanti da Don Matteo, con tutto il rispetto per Don Matteo. Consiglio vivamente la lettura dei libri di Giorgia Lepore, che è una grandissima scrittrice, e ci tengo a dire che con Giuseppe Bonito abbiamo cercato di non tradirla e siamo riusciti ad essere duri quando ci sembrava giusto esserlo. Inoltre non abbiamo mollato dove avevamo deciso di non molare. insomma sono molto contento del risultato che abbiamo ottenuto.