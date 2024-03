Se potessi dirti addio: stasera su Canale 5 la prima puntata della miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Anticipazioni TV

La miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik comincia stasera in prima serata su Canale 5. Ne sono protagonisti Gabriel Garko e Anna Safronncik e la regia è di Ricky Tognazzi e Simona Rizzo. Ecco la trama e i personaggi.

Debutta questa sera in prima serata su canale 5 la miniserie Se potessi dirti addio, che ci terrà compagnia con 6 episodi e quindi tre puntate della durata di 100 minuti.

Prodotta da Jeki Production e diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, Se potessi dirti addio ha due protagonisti d'eccezione - Gabriel Garko e Anna Safroncik - e nasce da un'idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli, che, insieme a Donatella Fossataro, Francesco Giuffrè, Simona Izzo e Leonardo Valenti, hanno firmato anche la sceneggiatura. Gli altri interpreti sono: Myriam Catania, Clara Greco, Marco Cocci, Manuela Zero, Francesco Venditti, Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Zoe Massenti, Daniele Foresi, Agata Samperi, Cristiano Pittarello, Andrea Napoleoni ed Enzo Casertano.

Se potessi dirti addio: la trama

Se potessi dirti addio affronta temi importanti come la resilienza e l'elaborazione di un lutto. Ciò non si traduce in una narrazione lenta e in un dramma su tutta la linea, ma in una storia emozionante e dal ritmo serrato che strizza anche l'occhio al giallo. Ecco la sinossi ufficiale della miniserie:

Elena Astolfi (Anna Safroncik), valente neuropsichiatra, sembra avere una vita perfetta: un marito innamorato, Lorenzo, e due figlie stupende, l'adolescente Anita e la piccola pianista Arianna. Tutto cambia però la notte in cui Lorenzo viene investito da un pirata della strada, che lo abbandona morente. Un anno dopo, tornata al lavoro, Elena deve prendersi cura di Marcello De Angelis (Gabriel Garko), un paziente che ha perso la memoria in seguito a un tentato suicidio e che sembra nascondere un inquietante passato. Tra Marcello ed Elena nasce una relazione intensa che li porterà a dover lottare insieme per restituire a lui la sua vita e per scoprire la verità sulla morte di Lorenzo.

Parlano i registi della miniserie Se potessi dirti addio

Come ha raccontato Simona Izzo - che torna a collaborare con Mediaset dopo Il Papa buono, L'isola dei segreti - Korè, L'amore strappato e Svegliati amore mio - lei e Ricky Tognazzi hanno preso ispirazione da alcuni thriller di Alfred Hitchcock in cui c'è un forte elemento melodrammatico, e quindi Marnie, La donna che visse due volte e Io ti salverò, dove l'amore fra i due protagonisti è intrecciato con il trauma di uno dei due e il suo passato doloroso. Nel nostro caso il personaggio di Garko soffre a non ricordare, ma risulta evidente la sua lotta con un grande rimosso. Anche gli altri personaggi della miniserie nascondono ognuno un segreto, a partire dal commissario Diego Carli che è interpretato da Francesco Venditti. E poi c’è la battaglia interiore della dottoressa Astolfi, che dopo aver saputo che il gesto dell'uomo che ha in cura è collegato in qualche modo alla morte di suo marito, indaga nella sua mente anche per ragioni personali.

Per i due registi, la lavorazione di Se potessi dirti addio è stata un momento bellissimo, come hanno spiegato nelle note di produzione, in cui hanno detto la loro sul rapporto fra Elena e Marcello:

Durante le riprese ci siamo divertiti, abbiamo condiviso con gli attori tanti momenti di prove, di elaborazioni del copione, di invenzioni, come sempre quando lavoriamo con degli attori ricettivi e creativi. Il problema di base è che esiste una deontologia professionale che vieta ai medici indagatori dell'anima, psicologi e psichiatri, di avere una relazione con i propri pazienti, ma è anche vero che il transfert, comunque platonico, deve scattare, altrimenti la cura non andrà a buon fine. E se questo affetto platonico si trasforma in una passione ineluttabile, è giusto assecondarla? Ogni puntata si chiude con una domanda che non può non avere risposta. Ci auguriamo che la passione che abbiamo infuso in questo racconto catturi gli spettatori fino all'ultimo minuto perché sarà solo nelle ultime sequenze che le visioni di Marcello, disseminate nel corso della narrazione attraverso un codice realistico e mai artificioso, ci guideranno verso la verità.

Se potessi dirti Addio: i personaggi della miniserie

Vogliamo darvi qualche accenno sui personaggi principali di Se potessi dirvi addio, senza però svelarvi troppo. Se lo facessimo, toglieremmo alla miniserie il suo elemento di mistero.

Marcello De Angelis (Gabriel Garko)

All'inizio, quando è ricoverato all'ospedale Sant'Erminia, non si conosce neanche il suo nome: per tutti è semplicemente Paziente 13. Un uomo di 45 anni, dal carattere scontroso e con la passione per gli alberi. Quello che i medici sanno di lui è che, un anno prima, è stato ritrovato privo di conoscenza in un dirupo, è stato in coma e si è risvegliato senza ricordare nulla di sé e della sua vita.

Elena Astolfi (Anna Safroncik)

Elena è una terapeuta che aiuta i pazienti a superare piccoli e grandi traumi. È innamorata di Lorenzo, marito e padre amorevole di Anita e Arianna, le loro due figlie. A sconvolgere la sua esistenza e quella della sua famiglia è l'incidente in cui Lorenzo perde la vita, investito da un pirata della strada. Dopo un anno di aspettativa, torna a lavorare e conosce il Paziente 13.

Anita (Giulietta Rebeggiani)

Figlia maggiore di Elena, Anita è un'adolescente in cui convivono l'inquietudine dell'età e la rabbia per una perdita non ancora elaborata. In perenne conflitto con la madre - a cui sembra rimproverare anche la morte del padre - Anita cerca il suo posto nel mondo passando per piccole e grandi disubbidienze e per il rifiuto di una passione che prima condivideva con suo padre: l'equitazione.

Arianna (Elena Vitale)

Arianna è la figlia minore di Elena. La musica la legava al padre e, ora che non c'è più, lei sembra aver sviluppato una profonda ostilità per lo studio del pianoforte.

Giovanna (Clara Greco)

Amica di Elena e infermiera nella stessa struttura ospedaliera, Giovanna rappresenta una specie di zia per Anita e Arianna. É una donna spiritosa in cerca di un uomo da amare che forse potrebbe trovare proprio all'interno dell'ospedale.

Aurelia (Myriam Catania)

Donna affascinante e sola, Aurelia soffoca il suo dolore suonando il pianoforte che spadroneggia nel suo elegante salone. Aveva una famiglia che è andata distrutta per una grave perdita e per il marito scomparso senza lasciare tracce.

Carlo (Marco Cocci)

Carlo gestisce con Marcello l'azienda costruttrice di pianoforti. É suo amico e sembra davvero felice di apprendere la notizia che il suo socio è vivo e che sta bene, anche se ha dimenticato tutto, compreso il loro legame.

Commissario Diego Carli (Francesco Venditti)

Uomo paziente e leale, accoglie le "visite" in commissariato di Elena che gli manifesta i suoi dubbi, le sue intuizioni e che, neanche troppo velatamente, lo accusa di non indagare a fondo sulla morte di suo marito Lorenzo. Sensibile e attento, e anche un po' attratto dalla forza e dalla determinazione di Elena, Carli acconsente ad approfondire alcune suggestioni della donna.

Lucia (Zoe Massenti)

Ragazzina con un trauma alle spalle, Lucia è una paziente di Elena che viene dimessa suo malgrado: non si sente pronta a uscire dall'ospedale e ad affrontare il mondo. Solo Elena riesce a convincerla del contrario.

Antonio (Daniele Foresi)

Antonio è il marito di Sara, una ragazza incinta ricoverata dopo un incidente stradale. Sara è in coma e il giorno del parto si avvicina: Antonio è preoccupato, vive praticamente tra i corridoi dell’ospedale e, per questo, conosce Marcello.