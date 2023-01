Fosca Innocenti 2 Anticipazioni: Stasera la Terza Puntata in onda su Canale 5

Anticipazioni TV

Questa sera, venerdì 27 gennaio 2023, appuntamento con la terza puntata di Fosca Innocenti 2. Cosa succederà a Fosca e al suo casale e quali altri casi dovrà risolvere? Scopriamolo insieme.

Questa sera – venerdì 27 gennaio 2023 - appuntamento con la terza puntata di Fosca Innocenti 2. La Fiction con Vanessa Incontrada nei panni di un vicequestore, torna a farci compagnia nelle prime serate di Canale5. Come nella passata stagione, gli appuntamenti saranno quattro e andranno in onda alle 21.45. Ma scopriamo cosa succederà oggi alla nostra protagonista. Se avete perso le scorse puntata, potete recuperarle su Mediaset Infinity.

Fosca Innocenti Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Seconda Stagione

Fosca e Cosimo si sono finalmente dichiarati e ora stanno vivendo quello che attendevano da vent'anni. Ma la loro vita sta per essere stravolta dall'arrivo, ad Arezzo, di Lapo, una vecchia conoscenza della Innocenti. L'uomo torna a casa con una notizia molto importante da riferire a Fosca. Le riferisce che suo padre avrebbe venduto la tenuta a lui, prima di morire. Per il vicequestore è un grosso colpo al cuore. Dovrà veramente lasciare la sua casa e l'attività di famiglia? Ci sarà poi un'ulteriore complicazione: sembra che Lapo sia ancora innamorato di lei e metterà in dubbio che Cosimo sia la persona adatta a starle accanto. Intanto Rosa comincerà a sospettare che il marito la tradisca e si invaghirà di un caliente maestro di ballo, José, interpretato da Sergio Muñiz mentre Giuliana rivelerà di essere incinta. Ma chi sarà il padre? Pino invece dovrà fare i conti con Penelope, che vuole a tutti i costi che lui si trasferisca in Sicilia. La situazione con la fidanzata si farà sempre più complessa anche a causa dell'arrivo della giovane agente Rita Fiorucci, interpretata da Caterina Signorini, per cui il buon Pino perde la testa. Frattanto Giulia conoscerà la bella fotografa Greta, interpretata da Maria Chiara Centorami, che riuscirà a far breccia nel suo cuore ma che si scoprirà nascondere molti segreti sul suo passato.

Fosca Innocenti 2: ecco cosa è successo nella Seconda Puntata

Nella seconda puntata di Fosca Innocenti 2, la situazione del casale si è complicata. Fosca non è riuscita a farsi concedere un prestito dalla Banca e rischia seriamente di perdere la sua casa. A peggiorare la situazione ci si è messo Lapo che, ancora innamorato di lei, non ha perso occasione di ricordarle del loro grande amore passato e di quanto sono stati felici insieme. Questo continuo rimando al passato, ha finito per infastidire Cosimo. L'enologo ha più volte proposto a Fosca di voltare pagina e di cercare di ricostruirsi una vita, comprando una nuova casa tutta per loro ma lei non ha voluto sentire ragioni; vuole combattere a ogni costo per salvare la sua eredità. Le cose, nel corso dell'episodio sono degenerate. Lapo, convinto di avere ancora una chance con il vicequestore, le ha stampato un bacio sulla bocca, approfittando di una passeggiata nei campi con lei. Fosca si è subito ritratta e indignata lo ha minacciato di non riprovarci mai più. Purtroppo nessuno dei due si è accorto di essere osservato. Cosimo, vedendo la scena del bacio ma non purtroppo la reazione furiosa della sua compagna, ha deciso di lasciare il casale e forse di chiudere definitivamente la sua storia con la donna che ama. Intanto Rosa ha cominciato a frequentare José, un avvenente maestro di ballo mentre per Giulia è arrivata una doccia fredda. Greta, la fotografa con cui aveva iniziato una storia d'amore, ha deciso di tornare insieme al suo ex fidanzato e l'ha mollata in tronco.

Fosca Innocenti 2: ecco succederà nella Terza Puntata in onda stasera su Canale5

Nella terza puntata di Fosca Innocenti 2, Fosca si troverà a gestire due situazioni molto complesse. Da una parte c'è Cosimo che, a causa di un malinteso, non ha intenzione di parlarle mentre dall'altra c'è Ginevra, la sua amica, che ha rischiato di essere uccisa. La Innocenti dovrà capire chi possa averla voluta morta e dovrà scoprire se si tratti di Guido oppure di Duccio, rispettivamente il marito di Ginevra e il suo figliastro, arrivato da poco tempo ad Arezzo e ora introvabile. Mentre saranno in corso queste indagini, Pino accoglierà Penelope, la sua fidanzata, giunta a sorpresa dalla Sicilia. Giulia invece faticherà a dimenticare Greta mentre Rosa comincerà a provare dei forti sentimenti per José. Lapo intanto continuerà a voler vendere il casale e Fosca si troverà con l'acqua alla gola. Neanche la seconda banca le concederà il prestito. Il vicequestore non si perderà però ancora d'animo e non intenderà mollare la presa neanche con Cosimo.

Fosca Innocenti 2 va in onda stasera, alle 21.45 su Canale5.