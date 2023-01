Fosca Innocenti 2 Anticipazioni: Stasera la Seconda Puntata in onda su Canale 5 e on demand su Mediaset Infinity

Anticipazioni TV

Stasera, venerdì 20 gennaio 2023, appuntamento con la seconda puntata di Fosca Innocenti 2. Cosa succederà a Fosca e al suo casale e quali altri casi dovrà risolvere?

Stasera – venerdì 20 gennaio 2023 - appuntamento con la seconda puntata di Fosca Innocenti 2. La Fiction con Vanessa Incontrada nei panni di un vicequestore, torna a farci compagnia nelle prime serate di Canale5. Come nella passata stagione, gli appuntamenti saranno quattro e andranno in onda alle 21.45. Ma scopriamo cosa succederà oggi alla nostra protagonista, che ha appena scoperto di dover cedere il suo casale a una sua vecchia conoscenza. Se avete perso la prima puntata e siete curiosi di sapere chi sia questo personaggio, vi ricordiamo che la serie è disponibile gratuitamente in streaming on demand su Mediaset Infinity, quindi potete tranquillamente recuperare il primo episodio.



Fosca Innocenti Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Seconda Stagione

Fosca e Cosimo si sono finalmente dichiarati e ora stanno vivendo quello che attendevano da vent'anni. Ma la loro vita sta per essere stravolta dall'arrivo, ad Arezzo, di Lapo, una vecchia conoscenza della Innocenti. L'uomo torna a casa con una notizia molto importante da riferire a Fosca. Le riferisce che suo padre avrebbe venduto la tenuta a lui, prima di morire. Per il vicequestore è un grosso colpo al cuore. Dovrà veramente lasciare la sua casa e l'attività di famiglia? A peggiorare le cose sembra che Lapo sia ancora innamorato di lei e metterà in dubbio che Cosimo sia la persona adatta a starle accanto. Intanto Rosa comincerà a sospettare che il marito la tradisca e si invaghirà di un caliente maestro di ballo, Josè, interpretato da Sergio Muñiz mentre Giuliana rivelerà di essere incinta. Ma chi sarà il padre? Pino invece dovrà fare i conti con Penelope, che vuole a tutti i costi che lui si trasferisca in Sicilia. La situazione con la fidanzata si farà sempre più complessa anche a causa dell'arrivo della giovane agente Rita Fiorucci, interpretata da Caterina Signorini, per cui il buon Pino perde la testa. Frattanto Giulia conoscerà la bella fotografa Greta, interpretata da Maria Chiara Centorami, che riuscirà a far breccia nel suo cuore ma che si scoprirà nascondere molti segreti sul suo passato.

Fosca Innocenti 2: ecco cosa è successo nella Prima Puntata

Nella prima puntata della Fiction, Fosca e Cosimo hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore e hanno deciso di andare a vivere insieme, al casale. Ma la loro tranquillità è stata turbata dall'arrivo di una vecchia conoscenza della Innocenti, Lapo. L'uomo è tornato ad Arezzo dopo la morte del padre, un amico di lunga data del padre di Fosca, e con sé ha portato una brutta notizia. Il casale ora appartiene a lui. L'avvocato Innocenti, durante una crociera insieme al papà di Lapo e al dottor Fontana, ha perso la sua prestigiosa tenuta giocandosela a carte. Fosca, sbigottita da quanto appena scoperto, deve rassegnarsi a lasciare la sua casa d'infanzia ma non prima di essersi accertata che l'atto notarile, in possesso del suo amico, non sia un falso. Ma il vicequestore non è una donna che si dà facilmente per vinta e convinta di poter ricomprare la tenuta, ha chiesto a Lapo di non vendere ancora nulla e di attendere prima le sue mosse. Il nuovo arrivato si è dimostrato magnanimo ma forse cela un doppio fine. La sua bontà infatti sembra essere determinata da un certo sentimento che ancora prova per la nostra protagonista. I due sono stati fidanzati durante gli anni all'università a Firenze e per Cosimo non è stata una bella scoperta. Tra i due uomini si è accesa una forte rivalità. Intanto Rosa, capito che il marito la tradisce, ha deciso di prendere in mano la situazione e ha cacciato di casa il consorte fedifrago, scatenando gli applausi di tutti i suoi colleghi, anche quelli della nuova arrivata Rita Fiorucci, che ha particolarmente colpito Pino. Giulia invece ha cominciato una relazione, per ora di solo sesso, con la fotografa Greta, che sembra apprezzare le qualità del bell'ispettore.

Fosca Innocenti 2: ecco succederà nella Seconda Puntata in onda stasera su Canale5

Nella seconda puntata di Fosca Innocenti 2, intitolata Legami pericolosi, Fosca si troverà a indagare sul caso della giovane Angela, uccisa nel negozio di abiti da sera, in cui lavorava. L'arma del delitto è un paio di forbici, piantate dritte nel cuore. Fosca si renderà subito conto che sulle forbici c'è uno strano e particolare odore, che la porterà sicuramente sulla strada giusta. A questo si aggiungerà pure un barista innamorato, che darà al vicequestore un ulteriore indizio. Ma oltre al caso, a preoccupare la Innocenti ci sarà pure la questione del casale. Lapo sta per portaglielo via e quel che è peggio, sembra ancora innamorato di lei e legato alla loro passione passata. Cosimo ne sarà gelosissimo e Fosca dovrà tenere a bada pure lui, per evitare che si faccia strane idee, ora che il loro amore sembra finalmente sbocciato. Intanto Rosa, ora felicemente libera dal marito, conoscerà il bel maestro di ballo José. Peccato che l'uomo sembri essere coinvolto nell'omicidio. La PM Giuliana Perego scoprirà invece un qualcosa che potrebbe cambiare per sempre la vita a lei, che si è sempre definita una donna tutta d'un pezzo e indipendente.

Fosca Innocenti 2 va in onda stasera, alle 21.45 su Canale5.