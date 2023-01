Fosca Innocenti: la Seconda Stagione della Fiction con Vanessa Incontrada da Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Fosca Innocenti torna a farci compagnia nelle prime serate di Canale5. La seconda stagione della Fiction con Vanessa Incontrada, va in onda da stasera, venerdì 13 gennaio 2023, per quattro prime serate. Ma ecco cosa succederà nell'episodio di stasera.

Parte stasera – venerdì 13 gennaio 2023 - la seconda stagione di Fosca Innocenti. La Fiction con Vanessa Incontrada nei panni di un vicequestore, torna a farci compagnia nelle prime serate di Canale5. Come nella passata stagione, gli appuntamenti saranno quattro e andranno in onda alle 21.45.

Fosca Innocenti: ecco di cosa parla la Fiction

Se vi siete persi la prima stagione di Fosca Innocenti, ecco un piccolo riassunto di quello che è capitato. Fosca Innocenti è il vicequestore di Arezzo con un senso dell'olfatto molto sviluppato, qualità molto utile per il suo lavoro. Accanto al suo lavoro in questura, Fosca si occupa di gestire la tenuta vinicola della sua famiglia, avuta in eredità dopo la morte del padre. Fosca vive nella villa di famiglia insieme a Bice, una vecchia collaboratrice di suo padre, che un tempo le fece pure da tata. La ragazza è molto affezionata al sua nanny e l'affetto è ampiamente ricambiato. Bice, ormai avanti con l'età, non si augura altro che vedere la sua piccolina accanto a un uomo che la ami e la protegga. Fosca però sembra essere allergica alle storie d'amore ed è per questo che rifiuta Cosimo, suo amico di infanzia, innamorato di lei e che anche lei ama ma segretamente. Cosimo gestisce un'enoteca affianco alla questura ed è un accanito donnaiolo. Questo rimbalzare da donna in donna – cosa che spaventa la nostra protagonista – è dettato dal dolore di non poter avere l'unica persona che davvero vorrebbe, ovviamente la sua bella amica vicequestore. Nel corso della prima stagione, i due innamorati segreti hanno dovuto combattere tutte le loro remore e le loro paure e finalmente, complice una partenza a NY, che avrebbe potuto portare Cosimo per sempre lontano dall'Italia, l'amore è sbocciato.

A fare compagnia a Fosca, Cosimo e Bice ci sono Giulia e Rosa, due colleghe di Fosca. La prima è una donna molto indipendente e intraprendente, senza alcuna paura di affrontare le insidie della vita mentre la seconda, è una moglie devota, una madre amorevole ma anche una donna passionale. Purtroppo non si sente apprezzata dal marito e questo le prova continue crisi di insicurezza. A coordinare le tre donne c'è Giuliana, la PM, che alla prima impressione sembra una persona fredda ma in realtà ha un cuore impavido e altruista; con Fosca forma una grande squadra. Unico uomo di questo quartetto poliziesco è Pino, fidanzatissimo con un ragazza siciliana di nome Penelope, quasi mai coinvolto direttamente sul campo ma che con il suo prezioso lavoro dietro alla scrivania, è di grandissimo aiuto a tutti.

Fosca Innocenti Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Seconda Stagione

Fosca e Cosimo si sono finalmente dichiarati e ora stanno vivendo quello che attendevano da vent'anni. Ma la loro vita sta per essere stravolta dall'arrivo, ad Arezzo, di Lapo, una vecchia conoscenza della Innocenti. L'uomo torna a casa con una notizia molto importante da riferire a Fosca. Le riferisce che suo padre avrebbe venduto la tenuta a lui, prima di morire. Per il vicequestore è un grosso colpo al cuore. Dovrà veramente lasciare la sua casa e l'attività di famiglia? A peggiorare le cose sembra che Lapo sia ancora innamorato di lei e metterà in dubbio che Cosimo sia la persona adatta a starle accanto. Intanto Rosa comincerà a sospettare che il marito la tradisca e si invaghirà di un caliente maestro di ballo, Josè, interpretato da Sergio Muñiz mentre Giuliana rivelerà di essere incinta. Ma chi sarà il padre? Pino invece dovrà fare i conti con Penelope, che vuole a tutti i costi che lui si trasferisca in Sicilia. La situazione con la fidanzata si farà sempre più complessa anche a causa dell'arrivo della giovane agente Rita Fiorucci, interpretata da Caterina Signorini, per cui il buon Pino perde la testa. Frattanto Giulia conoscerà la bella fotografa Greta, interpretata da Maria Chiara Centorami, che riuscirà a far breccia nel suo cuore ma che si scoprirà nascondere molti segreti sul suo passato.

Fosca Innocenti: ecco cosa succederà nella Prima Puntata in onda stasera su Canale5

La nuova stagione di Fosca Innocenti si apre con un caso molto complesso, che vede coinvolta una giovane ragazza, in procinto di sposarsi. La giovane, a poche ore dal matrimonio, sarà ritrovata senza vita sotto un balcone. Le indagini porteranno Fosca e i suoi a scoprire un'inquietante e vecchia leggenda, legata al quadro di una principessa triste. Ma a preoccupare la Innocenti non ci sarà solo questa morte molto sospetta – che alla prima impressione potrebbe sembrare un suicidio. Una persona molto importante del suo passato, fa ritorno ad Arezzo e minaccia di portarle via quello che ha. Intanto anche Pino deve gestire qualche problema ma di tipo sentimentale. La fidanzata Penelope sembra essere stanca della loro relazione a distanza e vorrebbe che il ragazzo si trasferisse in Sicilia.

Fosca Innocenti 2 va in onda stasera, alle 21.45 su Canale5.