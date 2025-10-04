Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Zeynep si sposa, ma non con Alihan! Ecco con chi...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Zeynep è pronta a convolare a nozze con Dudar!

Ecco ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove ed imperdibili puntate di Forbidden Fruit. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Yildiz trova le foto in cui Alihan è a letto insieme ad Ender e le mostra Zeynep. Quest'ultima, sentendosi nuovamente pugnalata alle spalle dall'amato, prende una decisione a dir poco azzardata. Convinta che ormai nella sua vita non ci sia più spazio per l'amore, chiede a Dundar, con il quale ha avviato una finta relazione, di sposarla... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Forbidden Fruit: Yildiz fa una scoperta sconvolgente...

Mentre noi vediamo Zeynep fare la conoscenza di Dundar, i telespettatori turchi sanno bene che i due potrebbero finire con il convolare a nozze. Ma procediamo un passo alla volta. Temendo che Ender possa far sentire ad Halit un audio che la inchioderebbe per aver tentato di sabotare il matrimonio di Zehra e Kemal, Yildiz ruba il telefono alla sua acerrima nemica. Tuttavia, mentre sta cercando la registrazione che la incastrerebbe, la bionda s'imbatte in qualcosa di diverso, e di decisamente molto più sconvolgente: le foto che ritraggono Alihan a letto con Ender. Sconcertata e furiosa, Yildiz si dirige velocemente da Zeynep per metterla al corrente...

Zeynep vede le foto di Alihan a letto con Ender... Ecco che cosa succederà nelle Nuove Puntate di Forbidden Fruit

Yildiz mostra a Zeynep le foto in cui Alihan è a letto insieme ad Ender, il che le fa pensare che, alla fine, i due abbiano consumato il matrimonio. La mora si sente nuovamente tradita, e sta iniziando a pensare che questo sia il vero motivo per cui non abbiano ancora divorziato. Infatti, dopo aver scoperto che Halit non ha mai avuto una relazione extra-coniugale con sua madre, Alihan ha capito che fosse giunto il momento di fare un passo indietro: ha deposto le armi contro di lui, ed ha anche chiesto il divorzio ad Ender. Quest'ultima, però, non ha alcuna intenzione di concederglielo; allora, per tenerlo in pugno, ha approfittato dello stato di ubriachezza in cui una sera si trovava Alihan per scattare le suddette fotografie compromettenti...

Zeynep vuole sposare Dundar, nelle Prossime Puntate di Forbidden Fruit

Sentendosi pugnalata alle spalle dall'amato ancora una volta, Zeynep arriva a compiere una mossa a dir poco azzardata. La giovane ha dato avvio ad una finta love story con Dundar per far indispettire Alihan, ed ora è pronta a fare un passo in avanti con lui. Nel corso di una cena, Zeynep sorprende Dundar con una proposta di matrimonio. Il ragazzo, nutrendo un sincero sentimento nei suoi confronti, accetta su due piedi, salvo poi ripensarci. Assalito dai dubbi, Dundar domanda alla futura sposa per quale motivo voglia diventare sua moglie, e Zeynep gli spiega di aver rinunciato all'amore, ma di ambire ad una vita serena, come quella che potrebbe dargli lui. Colpito dalla sua sincerità, Dundar capisce di voler andare fino in fondo, tanto che le compra un prezioso anello da darle durante un evento in cui sarà presente anche il moro. Coma reagirà Alihan quando assisterà alla scena?

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.