Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Alihan a letto con Ender!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Alihan si ubriaca, ed Ender ne approfitta per infilarsi nel suo letto...

Ecco ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove ed imperdibili puntate di Forbidden Fruit. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Alihan ed Ender si sono sposati, ma non per amore: hanno fatto questo importante passo soltanto perché faceva parte del loro piano di vendetta contro un nemico comune. Tuttavia, scoperto di aver preso un abbaglio, poiché Halit non è mai stato l'amante segreto di sua madre, il moro capisce di dover divorziare dalla moglie per poi cercare di riconquistare fiducia e cuore di Zeynep. Peccato che Ender non abbia alcuna intenzione di separarsi da Alihan. Così, quando quest'ultimo rincasa ubriaco, la donna ne approfitta per infilarsi nel suo letto... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Forbidden Fruit: Alihan sposa Ender...

Mentre noi vediamo Alihan dover fare i conti con la sua decisione di prendere in moglie Ender, i telespettatori turchi sanno bene che lui presto tenterà di divorziare, ma che lei non avrà la minima intenzione di permetterglielo. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Alihan ha cominciato a sospettare che Halit fosse stato l'amante della madre, e, quindi, si è messo in testa di fargliela pagare. Allora, il moro si è alleato con Ender, impaziente di colpire ed affondare l'ex marito che l'ha lasciata ed umiliata. A questo punto, la donna gli ha proposto di convolare a nozze, affinché gli spettasse di diritto il suo 5% delle azioni della Falcon Airlines, ed Alihan ha pensato che fosse una buona idea... salvo pentirsene poco dopo.

Alihan vuole divorziare, ma Ender no... Ecco che cosa succederà nelle Nuove Puntate di Forbidden Fruit

Quando finalmente Alihan ed Halit si confrontano, quest'ultimo gli spiega com'è che stiano realmente le cose. Halit confessa all'ex cognato che lui non ha mai avuto una tresca segreta con sua madre, perché in verità l'amante in questione era Tuncer, un collega ormai deceduto. Dunque, Alihan si vede costretto a chiedere perdono ad Halit per avergli fatto la guerra, convinto che fosse una persona disonesta nonché la causa della fine del matrimonio dei suoi genitori. Dopo essersi chiarito con l'imprenditore, ormai conscio di aver commesso un gravissimo errore per più ragioni, il giovane deve provare a riconquistare fiducia e cuore di Zeynep, assicurandole che presto metterà la parola "fine" all'unione con Ender... peccato che lei non la veda diversamente.

Alihan ed Ender a letto insieme, nelle Prossime Puntate di Forbidden Fruit

Nel momento in cui Alihan chiede ad Ender di divorziare, lei gli dice che quando firmò il loro accordo - in cui c'era scritto che non si sarebbe potuta opporre alla fine del loro matrimonio -, era sconvolta perché Erim aveva appena avuto un incidente; quindi, se lui avesse portato avanti l'idea della separazione, si sarebbe appellata a questo in tribunale per continuare ad essere la sua consorte. Entrata a conoscenza del fatto che non avrebbe divorziato tanto presto da Ender, Zeynep, sentendosi nuovamente pugnalata alle spalle, caccia via Alihan, che, distrutto, si concede una serata di svago con Hakan. I due, entrambi con il cuore a pezzi, alzano un po' troppo il gomito. Alihan rincasa ubriaco, e la sua "dolce mogliettina" lo aiuta a mettersi a letto; quando lui la chiama Zeynep, Ender, ancora determinata a tenerselo stretto, ha un lampo di genio. La signora lo spoglia, si spoglia e poi si mette sotto le coperte al suo fianco. Il mattino seguente, Ender mostra ad Alihan gli scatti che testimoniano che hanno trascorso una notte di passione insieme! Il poverino è sotto shock...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.