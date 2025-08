Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz chiede il divorzio ad Halit! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Presto, Yildiz chiederà ad Halit il divorzio... ma sarà soltanto un altro dei suoi piani finemente architettati per tenere in pugno il ricco marito!

Ecco ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove ed imperdibili puntate di Forbidden >Fruit. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Sengul tradirà Yildiz, informando Caner ed Ender di tutti i piani che l'amica ha architettato per far cadere nella sua rete Halit. Allora, i due fratelli porteranno la parrucchiera al cospetto dell'uomo affinché confessi tutto. A questo punto, sentendosi con le spalle al muro, Yildiz griderà al complotto, se ne andrà dalla villa e tornerà a stare nella sua vecchia casa, con Zeynep; come se non bastasse, chiederà il divorzio ad Halit, facendolo disperare. Tuttavia, la bionda non vorrà davvero separarsi dal marito: farà tutto parte di un altro dei suoi piani per tenere il marito in pugno! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Forbidden Fruit: Yildiz ed Ender costretta a convivere!

Mentre noi vediamo Ender e Yildiz costretta ad una turbolenta convivenza presso la villa di Halit, i telespettatori turchi sanno bene che, presto, la giovane verrà tradita dalla sua migliore amica e deciderà di tornare a casa da Zeynep e chiedere il divorzio al marito. Ma procediamo un passo alla volta. Dopo le nozze con Halit, Yildiz si è stabilita nella sua sontuosa abitazione; purtroppo, però, poco dopo è arrivata la sua rivale in amore a "guastarle la festa". Infatti, una volta che Erim è stato dimesso dall'ospedale, Ender ha deciso di stargli accanto per aiutarlo a riprendersi quanto prima. Tuttavia, di certo la donna non è lì soltanto per amore del figlio: il suo obiettivo continua ad essere quello di neutralizzare la ragazza che le ha fatto perdere tutto pugnalandola alle spalle!

Sengul tradisce Yildiz... Ecco che cosa succederà nelle Nuove Puntate di Forbidden Fruit

Mentre Ender non fa che dare il tormento a Yildiz, quest'ultima viene affiancata da una consulente d'immagine, Rebbiye. La professionista in questione, oltre a rinnovare il look di Yildiz, le sta persino dando la possibilità di accedere ai circoli più esclusivi, suscitando una forte gelosia in Sengul. L'amica si sente trascurata ed abbandonata dalla bionda, che sembra preferire la compagnia delle signore dell'alta società alla sua. Proprio per questo motivo, Sengul non si farà tanti scrupoli nel momento in cui Caner la metterà alle strette per spingerla a confidargli tutti i segreti più scabrosi di Yildiz. Come se non bastasse, il fratello di Ender sarà in grado di convincere la parrucchiera a seguirlo fino a casa di Halit affinché possa in prima persona tutto all'uomo!

Yildiz chiede il divorzio ad Halit, nelle Prossime Puntate di Forbidden Fruit

Ritrovandosi al cospetto di Halit e Yildiz, Sengul, forse preda dei rimorsi di coscienza, decide di ritrattare tutto. Peccato che Caner ed Ender siano in possesso di alcune registrazioni, e così fanno in modo che l'imprenditore possa comunque scoprire le macchinazioni che la sua nuova mogliettina ha messo in atto per farlo cadere ai suoi piedi. Non vedendo altra via d'uscita, Yildiz accusa l'amica di essere una bugiarda, e di aver complottato contro di lei con i due fratelli. Ma Yildiz, per continuare a tenere stretto a sé Halit, non si limita a questo: fa i bagagli e torna nel suo vecchio appartamento in condivisione con Zeynep. Il marito la raggiunge per pregarla di rincasare insieme, però lei si spinge addirittura oltre: gli chiede il divorzio. Halit, devastato al solo pensiero di doversi separare da Yildiz, inizia a riempirla di attenzioni e regali costosi. Al contempo, Sengul torna a bussare alla sua porta per ricattarla: smetterà di spalleggiarla e la inchioderà, se in cambio del suo silenzio non le darà una bella ricompensa in denaro...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.