Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz abortisce, ma non lo rivela ad Halit!

Francesca Simone

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Poco dopo aver scoperto che è davvero incinta, Yildiz abortirà... ma deciderà di non informare Halit!

Ecco ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove ed imperdibili puntate di Forbidden >Fruit. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che, con sua grande sorpresa, Yildiz scoprirà di essere davvero incinta. Purtroppo, però, poco dopo la bionda ha avuto un aborto spontaneo. Sotto shock, Yildiz deciderà di non confessare ad Halit che cosa le è appena accaduto... Ma per quale motivo? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Forbidden Fruit: Yildiz è incinta...

Mentre noi vediamo il matrimonio tra Halit e Yildiz andare - neanche troppo - lentamente in frantumi, i telespettatori turchi sanno bene che lei, per niente disposta a rinunciare a tutti gli agi di cui può godere essendo la moglie di un uomo del genere, potrebbe aver trovato il modo per tenerselo stretto. Nel momento in cui scopre che Halit è andato a letto con Ender, e più di una volta, Yildiz mette in atto un piano per cercare di fare in modo che il marito non la lasci, per giunta per tornare dalla spregevole ex moglie. Così, la bionda si reca a casa di Ender, dove, nel bel mezzo di una discussione, accusa un malore improvviso. Yildiz viene portata di corsa in ospedale, dove il medico, nel corso della visita, comunica all'imprenditore che la consorte si è sentita male perché è in dolce attesa.

Yildiz trema... Ecco che cosa succederà nelle Nuove Puntate di Forbidden Fruit

Ender non crede che Yildiz sia davvero incinta, tanto che s'intrufola nello studio medico per impossessarsi della sua cartella clinica. In effetti, la giovane non ha fatto altro che pagare l'assistente del dottore affinché scambiasse le sue analisi con quelle di una persona realmente in stato interessante. La mora si presenta trionfante da Halit con in mano le prove della messinscena di Yildiz; con il sospetto che Ender stia provando ad incastrare l'odiata rivale in amore, l'imprenditore impone alla coniuge di sottoporsi ad un nuovo esame, sottolineando che, se dovesse venire fuori che ha tentato d'ingannarlo, non esiterebbe un solo secondo a distruggerla. A questo punto, Yildiz capisce di avere le ore contate...

Yildiz abortisce, nelle Prossime Puntate di Forbidden Fruit

Incredibilmente, anche le nuove analisi confermano che Yildiz è in dolce attesa. Quest'ultima è incredula, ma è anche molto felice: il suo matrimonio è salvo. Entusiasta, Yildiz non fa che parlare a tutti della gravidanza, e alla fine si decide a chiamare anche sua madre Asuman per metterla al corrente della bella novità. La donna accoglie la notizia con grande gioia, anche e soprattutto perché convinta che potrà trarne beneficio economico. Così, Asuman si trasferisca alla villa per poter stare accanto alla figlia, e sarà proprio lei ad accompagnarla alla prossima visita di controllo. Purtroppo, è in questa occasione che Yildiz scopre che il cuore del bebè che porta in grembo si è già fermato: dovrà sottoporsi ad un raschiamento. Quando sentirà Halit, però, la ragazza non gli rivelerà quel che è appena accaduto, anzi: gli assicurerà che la gravidanza sta procedendo nel migliore dei modi...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.

