Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz è incinta! Oppure è solo una messinscena?

Scopriamo insieme che cosa ci rivelano le Anticipazioni che provengono dalla Turchia di Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che va in onda subito dopo Beautiful. Yildiz dirà ad Halit di essere in dolce attesa... ma, forse, il suo è soltanto un piano per tenerselo stretto!

Ecco ciò che vedremo molto presto su Canale 5 nelle nuove ed imperdibili puntate di Forbidden >Fruit. Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Yildiz confesserà ad Halit che presto diventeranno genitori: è in dolce attesa. Tuttavia, su suggerimento di Ender, l'uomo le chiederà di ripetere le analisi, perché vuole accertarsi che questa sia la verità. In effetti, la gravidanza della giovane potrebbe essere soltanto parte di un piano finemente architettato dalla stessa per tenersi stretta il marito... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Forbidden Fruit: Halit scopre che Yildiz gli ha sempre mentito...

Mentre noi vediamo il matrimonio tra Yildiz ed Halit iniziare a vacillare, i telespettatori turchi sanno bene che lei estrarrà un vero e proprio asso nella manica per tenersi il marito stretto a sé. Dopo che Yildiz ha detto a Zeynep che, seppur non ne sia innamorata, non si separerà da Halit fino a quando non avrà assicurato un futuro radioso ad entrambe, lui scopre che la moglie lo ha preso nuovamente in giro: oltre ad avergli rubato dei soldi, ha persino permesso che assumesse Kemal, senza dirgli che è il suo primo consorte. Entrato a conoscenza di questa verità, Halit prende una drastica decisione.

Halit vuole divorziare da Yildiz... Ecco che cosa succederà nelle Nuove Puntate di Forbidden Fruit

Halit fa sapere a Yildiz che entro due mesi dovranno divorziare: non prima, perché è importante preservare le apparenze fino ad allora. Come se non bastasse, Ender le invia le prove fotografiche della sua tresca con l'ex. Allora, la bionda si prepara a mettere in atto il suo piano per riuscire a tenersi stretto Halit, non essendo per niente disposta a rinunciare al tenore di vita che può permettersi da quando è diventata sua moglie. Yildiz si reca a casa della rivale in amore per affrontarla, e qui accusa improvvisamente un malore!

Yildiz inscena una gravidanza, nelle Prossime Puntate di Forbidden Fruit

Il medico di fiducia di Halit ha un'incredibile notizia da dargli: Yildiz si è sentita male perché, come si evince dalle analisi effettuate, è in dolce attesa. A questo punto, l'uomo si rende conto di non poter procedere con il suo progetto iniziale. Accantonata l'intenzione di chiedere il divorzio, Halit chiede perdono alla consorte per averla tradita con Ender. Nel mentre, però, quest'ultima prepara la sua contromossa. Ender, supportata da Caner, ordina alla fidata domestica Aysel di fare in modo che Yildiz ingerisca delle pasticche che provocheranno un aborto. La cameriera, tuttavia, non se la sente, così disobbedisce, ma senza dirlo alla signora. Ender, convinta che la rivale in amore abbia assunto le pastiglie, inizia ad insospettirsi quando si rende conto che non ha mai accusato alcun malore; attanagliata dai dubbi, s'introduce nello studio del dottore e s'impossessa della cartella clinica di Yildiz per esaminarla. Scoperto che quest'ultima ha mentito sulla gravidanza, consegna la cartella in questione all'ex marito. Halit, con il sospetto che Ender abbia manomesso gli esiti degli esami, impone a Yildiz di ripetere le analisi: nel caso in cui non risultasse incinta, la distruggerà!

