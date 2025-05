Eurovision Song Contest 2025: la Finale va in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Ci siamo, la finale degli Eurovision Song Contest 2025 è arrivata. Scopriamo tutte le anticipazioni dell'appuntamento in onda questa sera, sabato 17 maggio 2025, su Rai1.

Tutto pronto per la finale degli Eurovision Song Contest 2025. Per seguire la diretta e per scoprire chi vincerà la sfida tra i 26 paesi che si fideranno questa sera, sabato 17 maggio 2025, basterà solo sintonizzarsi su Rai1 a partire dalle ore 20.35 con l’Anteprima e poi alle ore 21.00 con lo show vero e proprio. Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere, compresa la scaletta con l’ordine di uscita degli artisti che si contenderanno questo magico titolo sul palco della St. Jakobshalle di Basilea.

Eurovision Song Contest 2025: ecco chi si è classificato per la finale

Siamo arrivati alle battute finali dell’Eurovision Song Contest 2025. Stasera, a Basilea, si svolgerà la finale della competizione canora che unisce l’Europa sotto lo stesso tetto e per un solo motivo: la musica. Saranno 26 i paesi in gara oggi e nell’ultima serata si esibiranno tutti i finalisti, che in questi mesi e nelle semifinali del 13 e del 15 maggio 2025, hanno ottenuto un posto all’ultimo ostacolo prima del traguardo. Nelle serate andate in onda martedì e giovedì scorso si sono esibiti tutte le nazioni che non hanno avuto accesso diretto alla finale, ovvero quei paesi che non fanno parte dei Big Five rappresentati da Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, che contribuiscono – più di tutti – allo svolgimento degli Eurovision e quindi possono avvalersi di un bonus in più all’inizio. Ma questa sera, sabato 17 maggio 2025, ogni vantaggio è azzerato.

Nella prima semifinale hanno trionfato:

La Norvegia con Kyle Alessandro e la sua Lighter;

L’Albania, con Shkodra Elektronike e la sua Zjerm;

La Svezia con KAJ e la sua Bara bada bastu;

L’Islanda con Væb e la sua Róa;

I Paesi Bassi con Claude e la sua C'est la vie;

La Polonia con Justyna Steczkowska e la sua Gaja;

San Marino con Gabry Ponte feat. Andrea Bonomo & Edwyn Roberts e la loro Tutta l'Italia;

L’Estonia con Tommy Cash e la sua Espresso macchiato;

Il Portogallo con Napa e il suo Deslocado;

L’Ucraina con Ziferblat e la sua Bird of Pray.

Nella seconda semifinale hanno trionfato:

La Lituania con Katarsis e la sua Tavo akys;

Israele con Yuval Raphael e la sua New Day Will Rise;

L’Armenia con Parg e la sua Survivor;

La Danimarca con Sissal e la sua Hallucination;

L’Austria con JJ e la sua Wasted Love;

Il Lussemburgo con Laura Thorn e la sua La poupée monte le son;

La Finlandia con Erika Vikman e la sua Ich komme;

La Lettonia con Tautumeitas e la sua Bur man laimi;

Malta con Miriana Conte e la sua Serving;

La Grecia con Klavdia e la sua Asteromata.

Leggi anche Eurovision Song Contest 2025, Lucio Corsi è pronto per rappresentare l’Italia: ecco il suo commento

Eurovision Song Contest 2025: stasera va in onda la finale, ecco la scaletta

Questa sera, come abbiamo detto, ci sarà la finale e come successo anche per le altre serate, il commento sarà di BigMama e Gabriele Corsi, che ci guideranno passo passo durante la diretta, condotta da Hazel Brugger e Sandra Studer a cui si aggiungerà Michelle Hunziker. Ed ecco la scaletta, con l’ordine di uscita, dei paesi e dei cantanti in gara oggi. Tra questi ci sarà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025.

Norvegia, Kyle Alessandro – Lighter; Lussemburgo, Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son; Estonia, Tommy Cash – Espresso Macchiato; Israele, Yuval Raphael – New Day Will Rise; Lituania, Katarsis – Tavo Akys; Spagna, Melody – ESA DIVA; Ucraina, Ziferblat – Bird of Pray; Regno Unito, Remember Monday – What The Hell Just Happened?; Austria, JJ – Wasted Love; Islanda, VÆB – RÓA; Lettonia, Tautumeitas – Bur Man Laimi; Paesi Bassi, Claude – C’est La Vie; Finlandia, Erika Vikman – ICH KOMME; Italia, Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro; Polonia, Justyna Steczkowska – GAJA; Germania, Abor & Tynna – Baller; Grecia, Klavdia – Asteromáta; Armenia, PARG – SURVIVOR; Svizzera | Zoë Më – Voyage; Malta, Miriana Conte – SERVING; Portogallo, NAPA – Deslocado; Danimarca, Sissal – Hallucination; Svezia, KAJ – Bara Bada Bastu; Francia, Louane – maman; San Marino, Gabry Ponte – Tutta L’Italia; Albania, Shkodra Elektronike – Zjerm.

L'Eurovision Song Contest 2025 va in onda in prima serata su Rai2.