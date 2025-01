Endless Love: Chi è Hazal Filiz Kucukkose? Tutto sulla bella Zeynep della Soap Turca

Anticipazioni TV

Hazal Filiz Kucukkose, l'attrice che in Endless Love presta il volto a Zeynep, ha colpito tutti i telespettatori italiani per il suo talento e per il suo fascino. Ecco che cosa sappiamo su di lei!

I fan di Endless Love l'hanno odiata ed hanno provato pietà per lei: Zeynep, la sorellina di Kemal, di certo fa discutere e divide. Ma che cosa sappiamo di Hazal Filiz Kucukkose l'attrice che la interpreta nella soap opera turca di grande successo? Vediamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Endless Love: Età, Origini, Studi di Hazal Filiz Kucukkose

Hazal Filiz Kucukkose è nata a Mersina, in Turchia, il 9 febbraio del 1988; quindi è del segno dell'Acquario e a breve compirà 37 anni. Sua madre si chiama Aliye, mentre suo padre Yasar; inoltre, ha una sorella gemella di nome Deniz. La Kucukkose ha studiato ad Ankara, e poi si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Scienze del Dipartimento di Biologia dell'Università di Kirikkale, dove si è laureata. Dopodiché, ha deciso d'iscriversi presso la Facoltà di Scienze del Dipartimento di Chimica dell'Università di Ankara, ed ha preso una seconda laurea.

La carriera di Hazal Filiz Kucukkose

Nel 2009 la Kucukkose ha dato avvio alla sua carriera da attrice, recitando in una serie TV, Deniz Yildizi. Nel 2011 ha ottenuto una parte in Kalbim Seni Secti ed in Beni Affet; nel 2012 ha recitato in Ucurum ed in Ustura Kemal, e nel 2014 in Gunahkar. Il successo, però, è arrivato nel 2015, quando è stata scelta per essere Zeynep Soydere in Kara Sevda, titolo originale di Endless Love. Nel 2017 ha recitato in Ruya, nel 2018 in Mehmed: Bir Cihan Fatihi, nel 2020 in Zemheri, nel 2022 in Yavuz ed in Bir Peri Masali, nel 2023 in Uvey Anne, ma anche in un film: Altri dici giorni tra il bene e il male, la sua prima pellicola.

Hazal Filiz Kucukkose: Vita Privata dell'attrice di Endless Love

Il suo profilo Instagram ufficiale è @hazalfilizkucukkose, e al momento conta ben 3,3 milioni di follower. Qui pubblica soltanto post in cui è la protagonista assoluta, ritratta nel privato, in viaggio, sul set. Non appaiono quindi scatti in cui è in compagnia di un partner, quindi non sappiamo se sia single oppure se sia sentimentalmente impegnata, ma per riservatezza preferisce evitare di condividere foto in dolce compagnia. Quel che è certo è che dal 2014 al 2018 è stata sposata: il suo ex marito è Tuan Tunali, attore conosciuto proprio sul set della prima serie TV in cui ha recitato, Deniz Yildizi.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.