Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Ozan muore. Suicidio o omicidio?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Ozan verrà ritrovato impiccato nella sua stanza d'ospedale...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Le Anticipazioni provenienti dalla Turchia ci rivelano che Ozan verrà ricoverato in ospedale, ma qui troverà la morte: s'impiccherà... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Ozan scopre il tradimento di Zeynep nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi vediamo Ozan in procinto di fuggire con Zeynep, i telespettatori turchi sanno che sta per fare una brutta fine. Il giovane, beccato dalla polizia mentre tentava d'infrangere il divieto di espatriare, finisce in manette. Così, Ozan si ritrova in carcere, dove la vita per lui non è per niente facile: essendo fragile e ricco, i detenuti non lo vedono di buon occhio. Tuttavia, il peggio deve ancora venire. Ozan riceve un pacco anonimo al cui interno ci sono delle fotografie; gli scatti in questione sono la prova del fatto che Nihan aveva ragione a sospettare dell'onestà e della fedeltà Zeynep...

Endless Love Anticipazioni: Ozan contro Zeynep...

Ozan è entrato in possesso della prova tangibile del tradimento di Zeynep: delle fotografie in cui quest'ultima ed Emir si baciano appassionatamente su uno yacht. Il ragazzo è sotto shock e, furioso come non mai, effettua subito una telefonata a Zeynep durante cui le grida contro di averla smascherata e che ormai non può più continuare ad ingannarlo. Poi, Ozan tenta di mettersi in contatto con Nihan, la quale, però, leggendo un numero sconosciuto sul telefono, sceglie di non rispondere. La mora, decisa a placare l'ira del marito, si mette in viaggio verso di lui, ma Kemal le impone di tornare indietro e d'incontrarsi perché ha qualcosa d'importante da dirle...

Anticipazioni Endless Love: Ozan si suicida...?

Mentre Kemal smaschera Zeynep, la quale non può fare altro che confessargli di aver avuto una tresca con Emir, Ozan sta accusando un malore. Vildan ed Onder vengono immediatamente allertati: il figlio è stato trasportato d'urgenza in ospedale per un'intossicazione, con ogni probabilità causata da qualcosa che ha mangiato. I due, in allarme, si precipitano da Ozan, ma, purtroppo, sarà già troppo tardi. Infatti, il loro amato ragazzo si è impiccato nella sua stanza e, quando viene ritrovato, è già morto. Ma siamo sicuri che si sarà trattato di un suicidio? Dopotutto, prima di morire, qualcuno si era messo in contatto con Ozan...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.